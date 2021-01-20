Dentre os times da elite, Palmeiras é o que mais venceu por quatro ou mais gols de diferença

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na noite desta segunda-feira (18), em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebeu o Corinthians no Allianz Parque, goleou por 4 a 0 e carimbou sua sexta vitória por quatro ou mais gols de diferença na atual temporada.

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A estatística, levantada pelo SofaScore, leva em consideração todos os times da elite do futebol brasileiro e tem o Verdão como líder isolado no quesito.

Ainda que o resultado de segunda tenha surpreendido pela força e tradição do adversário, quatro das cinco goleadas aplicadas pelo Alviverde, até então, haviam sido dentro dos seus domínios. Antes de bater seu maior rival, o Verdão venceu por quatro ou mais gols de diferença os seguintes visitantes: Oeste (4-0), Bolívar-BOL (5-0), Tigre-ARG (5-0) e Delfín-EQU (5-0).

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO outro triunfo da mesma magnitude foi fora de casa, quando o Palmeiras encarou o Ituano, na primeira rodada do Paulistão. Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian foram os responsáveis por construírem o primeiro resultado expressivo da atual temporada.

A equipe de Abel Ferreira chegou aos 51 pontos e, de quebra, tem um jogo a menos do que o São Paulo, que soma 57 tentos e precisa vencer o Internacional, nesta quarta-feira (20), para disparar na liderança novamente.