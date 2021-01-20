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futebol

Dentre os times da elite, Palmeiras é o que mais venceu por quatro ou mais gols de diferença

Levando em consideração todas as seis goleadas, Verdão foi à rede pouco menos de 30 vezes...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na noite desta segunda-feira (18), em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebeu o Corinthians no Allianz Parque, goleou por 4 a 0 e carimbou sua sexta vitória por quatro ou mais gols de diferença na atual temporada.
“Deu a lógica”! Palmeirenses zoam Corinthians após goleada no clássico; veja os memes
A estatística, levantada pelo SofaScore, leva em consideração todos os times da elite do futebol brasileiro e tem o Verdão como líder isolado no quesito.
Ainda que o resultado de segunda tenha surpreendido pela força e tradição do adversário, quatro das cinco goleadas aplicadas pelo Alviverde, até então, haviam sido dentro dos seus domínios. Antes de bater seu maior rival, o Verdão venceu por quatro ou mais gols de diferença os seguintes visitantes: Oeste (4-0), Bolívar-BOL (5-0), Tigre-ARG (5-0) e Delfín-EQU (5-0).
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosO outro triunfo da mesma magnitude foi fora de casa, quando o Palmeiras encarou o Ituano, na primeira rodada do Paulistão. Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian foram os responsáveis por construírem o primeiro resultado expressivo da atual temporada.
A equipe de Abel Ferreira chegou aos 51 pontos e, de quebra, tem um jogo a menos do que o São Paulo, que soma 57 tentos e precisa vencer o Internacional, nesta quarta-feira (20), para disparar na liderança novamente.
O próximo compromisso do Alviverde pelo Campeonato Brasileiro é diante do Flamengo, na próxima quinta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília. Atualmente, a distância para o Rubro-Negro, primeiro colocado do G4, é de apenas um ponto.

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