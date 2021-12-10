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futebol

Dentinho, ex-Corinthians, entra no radar do Cruzeiro para 2022

O jogador, que tem rica história na Ucrânia, é um nome que agrada o técnico Vanderlei Luxemburgo, que busca um atacante experiente...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 18:24

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 18:24

Ataque forte dentro da área e pelos lados. Esse é o perfil de jogador que o técnico Vanderlei Luxemburgo quer para o Cruzeiro em 2022. E um dos nomes sugeridos pelo treinador celeste é do atacante Dentinho, que tem história de sucesso no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador está com 32 anos e agrada a comissão técnica celeste. A informação inicial foi veiculada pelo Ge e confirmada pelo LANCE.As negociações entre Cruzeiro e Dentinho foram abertas e a Raposa ofereceu dois anos de contrato para Dentinho, com possibilidade de renovação por mais um ano. Ainda não houve avanço nas conversas, mas o time azul mantém o otimismo, mesmo com o custo alto da transação, além da concorrência de outros clubes. Dentinho deixou o Shakthar em novembro depois de 10 anos, 197 jogos pelo clube de Donetsk, 29 gols e 16 assistências. Na Ucrânia, venceu seis vezes o Campeonato Ucraniano, cinco a Copas da Ucrânia e cinco Supercopas do país. O atacante é formado na base do Corinthians. Ele foi vendido pelo Timão em 2011 e fez sua carreira na Europa, também com uma passagem pelo Besiktas, da Turquia, em 2012.
Crédito: DentinhotemoperfilqueLuxaquerparaoataquecelesteem2022-(Foto:Divulgação

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