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Demissão de Diniz e chegada de Carille não foram unanimidades no CG do Santos

Santos divulgou atas das reuniões do Comitê de Gestão em setembro. Dois membros foram contra a demissão de Fernando Diniz e um foi contrário ao acordo com Fabio Carille...
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Publicado em 

25 out 2021 às 16:56

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 16:56

Crédito: Reprodução/SantosFC
O Santos divulgou na tarde desta segunda-feira (23) as atas das reuniões do Comitê de Gestão no mês de setembro. As principais discussões foram sobre a demissão de Fernando Diniz, hoje no Vasco, e sobre a contratação do treinador Fábio Carille.No dia 5 de setembro, o presidente Andres Rueda abriu a reunião e pediu para que cada membro do CG se posicionasse sobre a permanência ou não Diniz, que vinha pressionado após nova derrota (diante do Cuiabá) e eliminação na Copa Sul-Americana.
José Berenguer e Ricardo Campanário se manifestaram pela continuidade do treinador. Por outro lado, Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka optaram pela saída do treinador, que foi concretizada pela maioria.No dia seguinte, a votação definiu Fábio Carille como novo técnico do clube santista. O único que foi contrário em relação a contratação do treinador foi Ricardo Campanário. Os demais membros Andres Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, José Berenguer, , Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka, aprovaram a chegada do técnico.

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