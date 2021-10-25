Demissão de Diniz e chegada de Carille não foram unanimidades no CG do Santos

O Santos divulgou na tarde desta segunda-feira (23) as atas das reuniões do Comitê de Gestão no mês de setembro. As principais discussões foram sobre a demissão de Fernando Diniz, hoje no Vasco, e sobre a contratação do treinador Fábio Carille.No dia 5 de setembro, o presidente Andres Rueda abriu a reunião e pediu para que cada membro do CG se posicionasse sobre a permanência ou não Diniz, que vinha pressionado após nova derrota (diante do Cuiabá) e eliminação na Copa Sul-Americana.