Dembélé marca no fim, Barcelona vence o Valladolid e fica a um ponto do Atlético de Madrid no Espanhol

Crédito: PAU BARRENA / AFP

Colou no líder. O Barcelona recebeu o Real Valladolid nesta segunda-feira pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol e o time catalão venceu por 1 a 0, com gol de Dembélé aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Koeman chegou aos 66 pontos e está a apenas um do Atlético de Madrid.

+ Veja a tabela da La LigaPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio do Barcelona, mas o clube não conseguiu balançar as redes. A melhor chance blaugrana foi já nos acréscimos depois de Messi tentar tabela com Pedri. A zaga do Valladolid cortou e o rebote voltou para o próprio Pedri, que bateu de primeira. O goleiro Jordi Masip fez grande defesa antes da bola bater na trave.

NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definitivo, o Barcelona chegou ao gol da vitória com Dembélé. Aos 44 minutos, De Jong foi na linha de fundo, cruzou para a área, e Araújo dividiu com a marcação. A bola sobrou para o camisa 11, que acertou lindo chute de primeira e decretou a vitória.

ENCOSTOU​Com a vitória, o Barcelona chegou aos 65 pontos e agora está apenas um atrás do líder Atlético de Madrid. Faltando nove rodadas para o fim da competição, as equipes ainda se encontram no Camp Nou antes do término.