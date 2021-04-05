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Dembélé marca no fim, Barcelona vence o Valladolid e fica a um ponto do Atlético de Madrid no Espanhol

Em dia de homenagem a Messi por recorde de jogos, Barça sofre para marcar, mas fica na cola do líder Atlético de Madrid. Equipes ainda têm confronto direto na La Liga...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 18:00
Crédito: PAU BARRENA / AFP
Colou no líder. O Barcelona recebeu o Real Valladolid nesta segunda-feira pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol e o time catalão venceu por 1 a 0, com gol de Dembélé aos 44 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Koeman chegou aos 66 pontos e está a apenas um do Atlético de Madrid.
+ Veja a tabela da La LigaPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de amplo domínio do Barcelona, mas o clube não conseguiu balançar as redes. A melhor chance blaugrana foi já nos acréscimos depois de Messi tentar tabela com Pedri. A zaga do Valladolid cortou e o rebote voltou para o próprio Pedri, que bateu de primeira. O goleiro Jordi Masip fez grande defesa antes da bola bater na trave.
NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definitivo, o Barcelona chegou ao gol da vitória com Dembélé. Aos 44 minutos, De Jong foi na linha de fundo, cruzou para a área, e Araújo dividiu com a marcação. A bola sobrou para o camisa 11, que acertou lindo chute de primeira e decretou a vitória.
ENCOSTOU​Com a vitória, o Barcelona chegou aos 65 pontos e agora está apenas um atrás do líder Atlético de Madrid. Faltando nove rodadas para o fim da competição, as equipes ainda se encontram no Camp Nou antes do término.
SEQUÊNCIA​O Barcelona volta a campo no próximo sábado para o maior clássico da Espanha. Fora de casa, o time catalão enfrenta o Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano. No dia seguinte, o Real Valladolid encara o Granada.

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