Deliberativo do Vasco suspende Mussa, mas liminar já impedia o afastamento do dirigente

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, no início da tarde desta terça-feira, a suspensão de Faues Mussa da presidência da Assembleia Geral do clube. A votação se deu em reunião virtual e afastou o dirigente do cargo por 90 dias. Contudo, uma decisão judicial da última segunda-feira impedia o afastamento antes que o mérito da questão fosse julgado.No início do mês, a Comissão de Inquérito do clube recomendou o afastamento de Mussa, o que foi encaminhado ao Deliberativo. A argumentação é de que, no processo para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o presidente do órgão infringiu o estatuto. A contratação da empresa "Eleja Online" e o uso de cadastro de sócios foi contestada na ocasião.