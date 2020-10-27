AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Deliberativo do Vasco suspende Mussa, mas liminar já impedia o afastamento do dirigente
futebol

Deliberativo do Vasco suspende Mussa, mas liminar já impedia o afastamento do dirigente

Presidente da Assembleia Geral do Cruz-Maltino é acusado de ter infringido o estatuto do clube no processo da AGE que ratificou a eleição direta no clube de São Januário...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 17:00
Crédito: David Nascimento
O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, no início da tarde desta terça-feira, a suspensão de Faues Mussa da presidência da Assembleia Geral do clube. A votação se deu em reunião virtual e afastou o dirigente do cargo por 90 dias. Contudo, uma decisão judicial da última segunda-feira impedia o afastamento antes que o mérito da questão fosse julgado.No início do mês, a Comissão de Inquérito do clube recomendou o afastamento de Mussa, o que foi encaminhado ao Deliberativo. A argumentação é de que, no processo para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o presidente do órgão infringiu o estatuto. A contratação da empresa "Eleja Online" e o uso de cadastro de sócios foi contestada na ocasião.
Pela decisão judicial da última segunda-feira, Mussa segue no cargo, mas lados de acusadores e acusado se movimentam. No meio disso tudo, entendimentos de uso político, para uns, do cargo por parte de Mussa e, para outros, de tentativa de tumultuar o processo eleitoral em curso no clube.
A eleição presidencial do Vasco está marcada para o dia 7 de novembro. E o próprio Mussa vem se envolvendo em polêmicas recentes com o presidente da diretoria administrativa do Cruz-Maltino, Alexandre Campello, sobre a possibilidade ou a necessidade de se fazer o pleito de forma virtual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Militar apreende drogas e prende dois suspeitos durante operação em Anchieta
Dono de motel é preso por suspeita de usar o local para tráfico em Anchieta
Imagem de destaque
Kerry blue terrier: conheça características do cachorro dessa raça 
Caio de Souza Sá, vulgo "Caio Capeta", 29 anos
'Caio Capeta': acusado de ataque que vitimou inocente em Vitória é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados