Delfín x Palmeiras terá arbitragem do uruguaio Leodán González

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O árbitro Leodán González foi o escolhido pela Conmebol para comandar o duelo entre Delfín e Palmeiras, no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América.

Nicolás Taran e Richard Trinidad serão os auxiliares, enquanto Esteban Ostojich ficará no VAR. A equipe inteira de arbitragem para o confronto é uruguaia.

Não será a primeira vez nessa edição da Libertadores que o Palmeiras entrará em campo com Leodán González no apito. O uruguaio esteve na vitória do Verdão por 5 a 0 sobre o Bolívar, no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos da competição.

> Confira da tabela da Libertadores e simule placaresLeodán González ainda não é visto como um árbitro renomado e experiente na América do Sul. Aos 37 anos, o uruguaio possui como jogo mais relevante de seu currículo o confronto de ida da final da Recopa Sul-Americana entre Independiente del Valle e Flamengo, em fevereiro de 2020. Em outubro, o árbitro estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo, ao apitar a vitória do Brasil por 5 a 0 sobre a Bolívia.