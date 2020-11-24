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Delfín x Palmeiras terá arbitragem do uruguaio Leodán González

O árbitro de 37 anos apitará um jogo do Verdão pela segunda vez nessa edição da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 07:22

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 07:22

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O árbitro Leodán González foi o escolhido pela Conmebol para comandar o duelo entre Delfín e Palmeiras, no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América.
Nicolás Taran e Richard Trinidad serão os auxiliares, enquanto Esteban Ostojich ficará no VAR. A equipe inteira de arbitragem para o confronto é uruguaia.
Não será a primeira vez nessa edição da Libertadores que o Palmeiras entrará em campo com Leodán González no apito. O uruguaio esteve na vitória do Verdão por 5 a 0 sobre o Bolívar, no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos da competição.
> Confira da tabela da Libertadores e simule placaresLeodán González ainda não é visto como um árbitro renomado e experiente na América do Sul. Aos 37 anos, o uruguaio possui como jogo mais relevante de seu currículo o confronto de ida da final da Recopa Sul-Americana entre Independiente del Valle e Flamengo, em fevereiro de 2020. Em outubro, o árbitro estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo, ao apitar a vitória do Brasil por 5 a 0 sobre a Bolívia.
Palmeiras e Delfín nunca se enfrentaram na história e entrarão em campo na quarta-feira (25), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Jocay, na cidade litorânea de Manta, no Equador.

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