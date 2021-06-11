Delegado Nico é novo membro do Conselho Fiscal do Santos

Crédito: Divulgação/SantosFC

O delegado de Polícia Osvaldo Nico Gonçalves é o novo membro do Conselho Fiscal do Santos. A decisão aconteceu na reunião desta quinta-feira do Conselho Deliberativo do Alvinegro Praiano. Nico chega para substituir o conselheiro efetivo Norberto Gonçalves, que renunciou ao cargo na mês de maio.O delegado é conselheiro de terceiro mandato no Santos, membro da Comissão de Riscos, e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Nico ficou conhecido popularmente após prender Fabrício Queiroz e por achar Gabigol no cassino ilegal.

O dever do Conselho fiscal é realizar a vistoria dos atos dos administradores do Santos, focado nos deveres legais e estatutários. Também faz parte do trabalho opinar sobre o relatório anual da gestão e sobre as propostas dos órgãos da administração a serem subjugado ao Conselho Deliberativo.Nico marcou presença na apresentação do técnico Fernando Diniz, ao Santos. Ambos são amigos.