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Delegado Nico é novo membro do Conselho Fiscal do Santos

Conselheiro foi empossado na reunião da noite desta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 15:15

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:15

Crédito: Divulgação/SantosFC
O delegado de Polícia Osvaldo Nico Gonçalves é o novo membro do Conselho Fiscal do Santos. A decisão aconteceu na reunião desta quinta-feira do Conselho Deliberativo do Alvinegro Praiano. Nico chega para substituir o conselheiro efetivo Norberto Gonçalves, que renunciou ao cargo na mês de maio.O delegado é conselheiro de terceiro mandato no Santos, membro da Comissão de Riscos, e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Nico ficou conhecido popularmente após prender Fabrício Queiroz e por achar Gabigol no cassino ilegal.
O dever do Conselho fiscal é realizar a vistoria dos atos dos administradores do Santos, focado nos deveres legais e estatutários. Também faz parte do trabalho opinar sobre o relatório anual da gestão e sobre as propostas dos órgãos da administração a serem subjugado ao Conselho Deliberativo.Nico marcou presença na apresentação do técnico Fernando Diniz, ao Santos. Ambos são amigos.
A reunião do Conselho Deliberativo do Santos entrou para história. Pela primeira vez, o encontro foi realizado de forma aberta e transmitida para o associado, através do portal do Sócio Rei, pela plataforma do Zoom.

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