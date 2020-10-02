Delacruz inicia escolha de nova canção da torcida do Vasco

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O cantor e compositor Delacruz iniciou o processo de escolha de uma nova canção para a torcida do Vasco. O artista é o responsável pela escolha de cinco composições vencedoras do concurso "Feat Vasco". O clube divulgou, nesta sexta-feira, o primeiro episódio da Etapa incial da competição. Serão três episódios antes do anúncio dos finalistas.O concurso promovido pelo Cruz-Maltino tem como objetivo lançar um novo hit para as arquibancadas e recebeu 78 inscrições. Carioca de Vigário Geral e vascaíno apaixonado, Delacruz é o padrinho do projeto e mostrou empolgação com o material recebido, ao lado de uma equipe de especialistas convocada por ele.

O cantor seguirá analisando as composições enviadas por vascaínos, que contém músicas autorais ou paródias de três obras do rapper. Delacruz definirá os cinco finalistas e o vencedor será escolhido através de votação popular durante live da Vasco TV. O campeão terá sua composição gravada por Delacruz e o clipe produzido pela Vasco TV, além de outros benefícios.