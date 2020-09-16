futebol

Del Valle x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, em Quito, pelo Grupo A da Libertadores...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:45

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 18:45
Crédito: Marcelo Cortes / CRF
Chegou a hora do atual campeão voltar a defender o título da Libertadores. Nesta quinta, às 21h (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela terceira rodada do Grupo A. A partida vale a liderança da chave e terá transmissão em tempo real do LANCE!.Com vitórias nas duas primeiras rodadas, Del Valle e Flamengo lideram a chave com 100% de aproveitamento, mas a equipe equatoriana está na liderança por conta do saldo de gols: 6 a 4. Junior Barranquilla e Barcelona de Guayaquil completam o Grupo A e, atrás de seus primeiros pontos, jogam nesta quinta.FICHA TÉCNICAINDEPENDIENTE DE VALLE X FLAMENGO
Estádio: Casa Blanca, em Quito (EQU)Data e horário: 17 de setembro, às 21h (de Brasília)Árbitro: Wilmar Roldan (COL)Assistentes: AMiguel Roldan (COL) e Sebastian Vela (COL)Onde ver: Facebook da Copa Libertadores e Tempo Real do LANCE!INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Miguel Àngel Ramírez)
Jorge Pinos; Angelo Preciado, Segovia, Schunke e Beder Caicedo; Pellerano, Moisés Caicedo e Lorenzo Faravelli; Jacob Murillo, Fernando Guerrero e Gabriel Torres
Desfalques: NinguémPendurados: NinguémFLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)
César; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
Desfalques: Diego Alves, João Lucas e Pedro Rocha (lesionados)Pendurados: Filipe LuísPALPITES: Na redação do LANCE!, 50% dos votos foram na vitória do Independiente Del Valle, 25% no empate e 25% no triunfo do Flamengo.

