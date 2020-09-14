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'Deixamos a partida escapar do nosso controle', diz Domènec Torrent

À Fla TV, comandante do Rubro-Negro diz que equipe soube controlar o primeiro tempo do duelo mas se perdeu em meio a revés por 2 a 0 para o Ceará: 'Jogamos desesperadamente'...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 21:20

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 21:20
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O técnico Domènec Torrent lamentou a maneira como o Flamengo foi derrotado pelo Ceará na noite deste domingo. Em entrevista divulgada pela Fla TV, o catalão apontou um contraste no decorrer do desempenho do Rubro-Negro na Arena Castelão.
- No primeiro tempo jogamos bastante bem. Criamos duas ou três oportunidades claras, mas tínhamos o jogo sob nosso controle. Estávamos atuando de maneira aberta, controlando as pontas, pois sabíamos que tínhamos jogadores rápidos. Só que, no segundo tempo, em cinco minutos, em duas bolas paradas, que é uma coisa que precisamente trabalhamos nesta semana, nos marcaram dois gols. O primeiro em escanteio e o segundo na sobra, em uma segunda bola - disse.
Aos seus olhos, os gols que culminaram no revés por 2 a 0 para o Vozão causaram um baque na equipe.
- O controle escapou um pouco. Depois, quisemos jogar com mais atacantes e, quando você joga assim, normalmente ou faz um gol rapidamente ou perde o controle. Na segunda parte, jogamos de forma desesperada e eles puderam aproveitar os espaços - afirmou.
O Flamengo agora volta suas atenções para a Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe mede forças com o Independiente del Valle, no Estádio Casa Blanca, em Quito.

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