Definido! Palmeiras encara Bragantino na semifinal do Paulista; veja data e horário

Agora é oficial! Com a classificação nos pênaltis do rival Corinthians ante o Guarani, o Palmeiras descobriu que seu adversário na semifinal do Campeonato Paulista será o Bragantino.O Verdão já sabe também quando será o duelo. Acontece no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe alviverde, que segue invicta na competição. ainda poderá atuar esse jogo em sua casa. Dono da melhor campanha geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras já sabe que jogará em casa a partida decisiva da competição caso se classifique para a final. O problema é saber onde será o jogo, já que a diretoria comunicou o técnico Abel Ferreira que o Allianz Parque estará impossibilitado de sediar o hipotético confronto, inicialmente agendado para o dia 3 de abril, por conta do show da banda estadunidense Maroon 5, que acontecerá dois dias depois.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!