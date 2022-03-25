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Definido! Palmeiras encara Bragantino na semifinal do Paulista; veja data e horário

Verdão conhece o seu adversário para mais uma etapa decisiva do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 21:33

Publicado em 24 de Março de 2022 às 21:33

Agora é oficial! Com a classificação nos pênaltis do rival Corinthians ante o Guarani, o Palmeiras descobriu que seu adversário na semifinal do Campeonato Paulista será o Bragantino.O Verdão já sabe também quando será o duelo. Acontece no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
A equipe alviverde, que segue invicta na competição. ainda poderá atuar esse jogo em sua casa. Dono da melhor campanha geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras já sabe que jogará em casa a partida decisiva da competição caso se classifique para a final. O problema é saber onde será o jogo, já que a diretoria comunicou o técnico Abel Ferreira que o Allianz Parque estará impossibilitado de sediar o hipotético confronto, inicialmente agendado para o dia 3 de abril, por conta do show da banda estadunidense Maroon 5, que acontecerá dois dias depois.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: RonyfestejaseugolanteoItuanonoAllianz:Verdãovoltaàsuacasanosábado(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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