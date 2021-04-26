Defesa do Corinthians foi responsável por 50% das finalizações no clássico

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os grandes destaques do Corinthians na vitória sobre o Santos, por 2 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, foram os defensores, que tiveram boas atuações tanto em seu próprio setor quanto no ataque, onde foram responsáveis por metade das finalizações da equipe no clássico.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Raul Gustavo, Jemerson, João Victor e Lucas Piton somaram oito chutes (ou cabeceios), quatro deles em direção ao gol e quatro para fora, segundo dados do Footstats. Ao todo, o Timão arriscou 16 vezes na meta adversária, sendo que duas balançaram a rede, justamente com Raul Gustavo e Lucas Piton.

Vale destacar que Raul foi aquele que mais arriscou a gol no time. Foram três finalizações no total, uma para o gol e duas para fora. Jemerson e João Victor finalizaram duas vezes: uma no alvo e uma para fora. Já Lucas Piton arriscou uma vez, em cobrança de falta, e anotou o segundo gol da vitória corintiana.Seguros no setor defensivo e com um esquema bem consistente diante de um adversário que pouco ameaçou, os quatros sentiram liberdade para descer ao ataque, principalmente João Victor, que muitas vezes apareceu como um ala. Sem se esquecer dos outros, que foram presentes em todas as bolas paradas.

Esses dados corroboram com o que tem sido visto nesses jogos com um time alternativo: Raul, João e Piton são os grandes destaques e as grandes notícias desta temporada corintiana. A juventude, o vigor físico e a disposição de se firmar no profissional têm se aliado com o talento emergente de cada um.

Confira os números citados acima:

Linha de defesaRaul Gustavo - 3 finalizações (2 erradas e 1 certa) - 1 gol​Jemerson - 2 finalizações (1 errada e 1 certa)João Victor - 2 finalizações (1 errada e 1 certa)Lucas Piton - 1 finalização (1 certa) - 1 gol