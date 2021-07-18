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futebol

Defesa de Marcos Felipe pelo Fluminense ganha destaque em perfil da Libertadores

Goleiro teve lance decisivo na vitória contra o Cerro Porteño, no duelo de ida das oitavas de final da competição; volta é no Maracanã, na terça-feira...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 15:31
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Um dos destaques da vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, o goleiro Marcos Felipe teve uma de suas defesas destacadas no perfil oficial da Libertadores. Criado na base, ele teve boa atuação na partida de ida das oitavas de final na última terça-feira. A volta acontece no próximo dia 20, no Maracanã.
Veja todos os confrontos da Libertadores​O lance aconteceu quando a partida ainda estava 0 a 0, no primeiro tempo. Boselli, ex-Corinthians, cabeceou sozinho e o goleiro do Flu fez a defesa. Veja abaixo o vídeo com o compilado dos melhores lances dos jogos de ida das oitavas a partir de 1 minuto e 20 segundos. A partida contou com uma polêmica do VAR, que anulou um gol legítimo do Cerro ainda na primeira etapa. A Conmebol admitiu o erro e o clube paraguaio chegou a pedir a anulação da partida. Mesmo assim, não há risco de repetição. O Flu tem boa vantagem em casa na busca ppor vaga nas quartas de final.

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