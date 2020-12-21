Decisivos na virada do Flamengo, Pedro e Vitinho demonstram apoio a Gerson após caso de racismo

A vitória de virada do Flamengo sobre o Bahia, neste domingo, foi ofuscada pela acusação de racismo feita por Gerson contra índio Ramirez ao fim da partida. Personagens importantes na construção do placar de 4 a 3, Pedro e Vitinho comentaram sobre o caso e demonstraram apoio ao companheiro de equipe.

- É um dia lamentável pelo que aconteceu com o Gerson. A gente acha isso totalmente errado. O jogador adversário foi muito infeliz. Nós pedimos uma medida da CBF para que isso não aconteça novamente - declarou Vitinho, autor do quarto gol rubro-negro na partida.

A dupla, que começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, também comentou sobre a importância da vitória do Flamengo. Autor do terceiro gol e da assistência para o quarto, Pedro ressaltou o poder de reação e a entrega do grupo até o fim da partida.

- Feliz demais pelos três pontos e pelo gol. A vitória é o mais importante. Acho que a equipe lutou até o final e está com o pensamento de vencer e ser campeão.+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados

Muito questionado pela torcida pelas atuações recentes, Vitinho entrou aos 40 do segundo tempo e se tornou herói ao marcar o gol da virada aos 44 minutos. Para o atacante, a equipe superou a dificuldade de jogar com menos um jogador por grande parte da partida e destacou a felicidade em contribuir para o triunfo rubro-negro.