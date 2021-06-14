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futebol

Decisivo, Ronald vem sendo o maior driblador da Série B 2021

Atacante do Botafogo foi elogiado pelo técnico Marcelo Chamusca...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 14:35

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 14:35

Crédito: Ronald se firmou no time titular do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo
Contratado no início da temporada, Ronald chegou ao Botafogo ainda pouco conhecido do torcedor. Aos poucos, porém, o atacante vem se consolidando entre os titulares e ganhando a confiança da torcida. Na vitória sobre o Remo por 3 a 0, nesse domingo, o jogador foi um dos mais elogiados pelo técnico Marcelo Chamusca.
Autor da assistência para o gol de Rafael Navarro, o segundo no triunfo do fim de semana, Ronald é uma das principais válvulas de escape do time na transição ofensiva em velocidade. Habilidoso, o camisa 31 tem tido facilidade para se livrar da marcação, abrir espaços e encontrar seus companheiros.
Após três rodadas disputadas na Série B, Ronald é o líder de dribles da competição, com uma média de três acertos por partida. De dez tentativas até agora, o atacante não teve êxito em apenas uma - aproveitamento de 90%. E nem é o único botafoguense que tem se destacado no fundamento. Paulo Victor e Marco Antônio aparecem na 5ª posição do ranking, com Chay em 8º.
MAIORES DRIBLADORES DA SÉRIE B 2021- Dados do Footstats
1º - Ronald - Botafogo - 9 dribles certos2º - Moisés - Ponte Preta - 8 dribles certosErick - Náutico - 8 dribles certos4º - Gabriel Pec - Vasco - 7 dribles certos5º - Marco Antônio - Botafogo - 6 dribles certosPaulo Victor - Botafogo - 6 dribles certosVal - Coritiba - 6 dribles certos

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