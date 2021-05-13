Decisivo no Corinthians, Mateus Vital segue invicto na temporada e mira Copa Sul-Americana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Menos de dois meses após ser submetido a uma artroscopia no joelho direito, Mateus Vital está à disposição no Corinthians e sem restrições. Desde que voltou, já são quatro partidas, sendo que na última, diante da Inter de Limeira, ele já deu assistência, somando mais uma participação em gol na temporada. Agora, o objetivo é ajudar o Timão a se classificar na Copa Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Contra o São Paulo, o meia entrou no fim da partida pelo Paulistão e, na sequência, ganhou mais minutos contra o Sport Huancayo-PER, pela Sula. Depois, foi titular diante ao Novorizontino e, nas quartas de final do estadual, na última terça-feira, ele entrou novamente na etapa final nos 4 a 1 sobre a Inter de Limeira e deu passe para o gol de Raul Gustavo, fechando a goleada.

– Sabia que meu retorno teria que ser gradativo e tem sido tudo muito bem programado. Eu vinha de uma boa sequência, podendo fazer bons jogos, mas infelizmente tive a lesão. Pude me recuperar rapidamente, com todo suporte do clube, e agora já numa sequência legal. Fizemos uma partida excelente diante da Inter, conseguimos avançar na competição e fico muito feliz em poder ter ajudado com assistência – afirmou Vital.Foi a nona partida do camisa 22 na temporada 2021 e o segundo passe (ambos no estadual) para os companheiros marcarem. O jovem ainda soma três gols, sendo dois no Paulistão e um na Copa do Brasil, além de um pênalti sofrido. Ao todo, são seis participações em gols nesse período. Com Mateus em campo, o Corinthians está invicto: são seis vitórias e três empates.

– Agora temos mais um compromisso difícil e decisivo. Vamos com o intuito de vencer e manter viva a possibilidade da classificação. Sabemos da dificuldade da partida, ainda mais sendo fora de casa, mas podemos buscar o resultado positivo – analisou o meia.