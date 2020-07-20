Decisão, rivais fortes e clássico: Fluminense inicia preparação para maratona em agosto

Crédito: FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Desde a retomada do Campeonato Carioca, o Fluminense enfrentou uma verdadeira maratona com seis jogos em 17 dias. Depois de quatro dias de descanso, o elenco se reapresenta nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, para iniciar a preparação para o Brasileirão. E o Tricolor terá uma nova sequência dura de partidas pela frente. Em um mês vão ser sete duelos contra adversários fortes, incluindo um clássico e o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Figueirense.

Nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem três partidas fora de casa e duas no Rio de Janeiro. Encara o Grêmio em Porto Alegre, Palmeiras e Internacional no Maracanã, Red Bull Bragantino e Athletico-PR em suas respectivas casas. Depois, terá o Figueirense em casa tentando reverter a derrota de 1 a 0 do primeiro jogo. Fechando a maratona, terá o Vasco, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Vão ser cerca de 20 dias de preparação até que o Flu entre em campo novamente. Até lá, a tendência é que o técnico Odair Hellmann já possa contar com o atacante Fred, além de outros jogadores que se lesionaram após a volta do Carioca. Os laterais-direitos Igor Julião e Gilberto, por exemplo, sentiram. O zagueiro Frazan está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho.

O Fluminense foi um dos últimos clubes do Rio de Janeiro a retornar aos treinamentos. No domingo, a equipe completou um mês desde o retorno às atividades presenciais. Um dos principais fatores que pesou para a derrota nos dois jogos da final do Carioca foi justamente o físico. A expectativa é que o tempo de preparação mais longo ajude o Tricolor a sofrer menos efeitos dos três meses da paralisação por conta da pandemia da COVID-19 ao longo do Brasileiro.Veja o calendário do Fluminense em agosto:

1ª rodada do Brasileirão (08 ou 09 de agosto)Grêmio x Fluminense – Porto Alegre

2ª rodada do Brasileirão (12 ou 13 de agosto)Fluminense x Palmeiras – Rio de Janeiro

3ª rodada do Brasileirão (15 ou 16 de agosto)Fluminense x Internacional – Rio de Janeiro

4ª rodada do Brasileirão (19 ou 20 de agosto)Red Bull Bragantino x Fluminense – Bragança Paulista

5ª rodada do Brasileirão (22 ou 23 de agosto)Athletico-PR x Fluminense – Curitiba

Terceira fase da Copa do Brasil – Jogo de volta (25, 26 ou 27 de agosto)Fluminense x Figueirense – Rio de Janeiro