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futebol

Decisão da Justiça retira reforma do estatuto da assembleia do Vasco

Assembleia Geral Extraordinária desta terça-feira aconteceria para referendar ou não a reforma estatutária e a eleição direta para presidente do clube. Segundo ponto se mantém...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 19:07

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 19:07

Crédito: Luiza Sá/ Lancepress!
Novo e importante capítulo nos bastidores do Vasco. Nesta sexta-feira, uma decisão da Justiça retirou o item sobre a reforma estatutária da pauta da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para a próxima terça-feira. A ação foi movida pela chapa "Mais Vasco", que terá Jorge Salgado como candidato na próxima eleição presidencial do clube. A decisão judicial foi publicada originalmente pelo site "Esporte News Mundo".A decisão do juiz é considerada uma vitória daqueles que discordam dos moldes da reforma do estatuto aprovada no Conselho Deliberativo. O LANCE! mostrou, no início da semana passada, que o tema é polêmico. A outra pauta, sobre a eleição direta para a presidência do clube, está mantida.
De todo modo, a depender da pauta, atores políticos do Cruz-Maltino se unem ou se distanciam, independentemente de proximidade ideológica original. Mas a importante AGE está tão próxima, e as pressões estão tão fortes, que mesmo que ela ocorra nos moldes atuais, novas intervenções ou contestações são possíveis.

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