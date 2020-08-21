Decisão da Justiça retira reforma do estatuto da assembleia do Vasco

Novo e importante capítulo nos bastidores do Vasco. Nesta sexta-feira, uma decisão da Justiça retirou o item sobre a reforma estatutária da pauta da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para a próxima terça-feira. A ação foi movida pela chapa "Mais Vasco", que terá Jorge Salgado como candidato na próxima eleição presidencial do clube. A decisão judicial foi publicada originalmente pelo site "Esporte News Mundo".A decisão do juiz é considerada uma vitória daqueles que discordam dos moldes da reforma do estatuto aprovada no Conselho Deliberativo. O LANCE! mostrou, no início da semana passada, que o tema é polêmico. A outra pauta, sobre a eleição direta para a presidência do clube, está mantida.