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De volta para o clássico! Thiago Maia retorna ao Flamengo após quatro partidas

Por conta de um corte profundo na perna, meio-campista chegou a ser baixa na Supercopa do Brasil e outros três jogos no Cariocão...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 18:44

Publicado em 05 de Março de 2022 às 18:44

Thiago Maia está de volta à lista de relacionados do Flamengo. O meio-campista foi baixa nos últimos quatro jogos do time de Paulo Sousa, mas estará à disposição para o clássico deste domingo, contra o Vasco, às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e no Estádio Nilton Santos.
Cabe destacar que o Flamengo só divulgará a lista de relacionados na manhã deste domingo - Gustavo Henrique e Rodrigo Caio devem ser as únicas baixas, além de Isla, afastado por conta de indisciplina.
Thiago Maia não joga desde o dia 10 de fevereiro. Quatro dias depois, o volante sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda e só voltou ao CT para iniciar o tratamento outros quatro dias depois. Ele tem treinado com um par de caneleira após o ocorrido.
Thiago Maia foi baixa nos últimos quatro jogos do Fla: Madureira, Botafogo e Resende, pelo Cariocão, e diante do Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.
Agora, Paulo Sousa vai para o seu nono jogo sob o comando do Flamengo. Ainda não repetiu escalação no clube, mas um provável time tem: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Neste momento, o Flamengo está na frente na tabela, com 20 pontos e na segunda colocação, enquanto o Vasco soma 19 pontos, em terceiro lugar. Ambos os times já estão matematicamente classificados para as semifinais.
Crédito: ThiagoMaiadurantetreinodoFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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