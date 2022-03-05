De volta para o clássico! Thiago Maia retorna ao Flamengo após quatro partidas

Thiago Maia está de volta à lista de relacionados do Flamengo. O meio-campista foi baixa nos últimos quatro jogos do time de Paulo Sousa, mas estará à disposição para o clássico deste domingo, contra o Vasco, às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca e no Estádio Nilton Santos.

Cabe destacar que o Flamengo só divulgará a lista de relacionados na manhã deste domingo - Gustavo Henrique e Rodrigo Caio devem ser as únicas baixas, além de Isla, afastado por conta de indisciplina.

Thiago Maia não joga desde o dia 10 de fevereiro. Quatro dias depois, o volante sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda e só voltou ao CT para iniciar o tratamento outros quatro dias depois. Ele tem treinado com um par de caneleira após o ocorrido.

Thiago Maia foi baixa nos últimos quatro jogos do Fla: Madureira, Botafogo e Resende, pelo Cariocão, e diante do Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.

Agora, Paulo Sousa vai para o seu nono jogo sob o comando do Flamengo. Ainda não repetiu escalação no clube, mas um provável time tem: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.

> Veja e simule a tabela do Cariocão

Neste momento, o Flamengo está na frente na tabela, com 20 pontos e na segunda colocação, enquanto o Vasco soma 19 pontos, em terceiro lugar. Ambos os times já estão matematicamente classificados para as semifinais.