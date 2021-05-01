De volta entre os relacionados do Corinthians, Mateus Vital afirma: 'Expectativa melhor possível'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Artilheiro do Corinthians nesta temporada, com três gols, o meia Mateus Vital vive a expectativa de retornar ao gramado, após uma artroscopia no joelho que o tirou dos últimos nove compromissos do Timão.

>> Confira e simule os próximos jogos do Timão no Campeonato PaulistaCinco meses depois de passar pelo procedimento, o jogador foi liberado pelo Departamento Médico e voltou a ser relacionado para uma partida, sendo justamente em um clássico, contra o São Paulo, neste domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

À Corinthians TV, o camisa 22 destacou o trabalho da equipe de fisioterapia corintiana para a sua recuperação dentro do prazo previsto.

- Expectativa melhor possível. Graças a deus estou retornando. Primeiro, gradecer a deus e o pessoal da fisioterapia, que trabalharam forte para eu voltar o mais rápido possível. E o pensamento positivo, confiança, para que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e sair com o resultado positivo.

Ainda que esteja na relação para o clássico contra o Tricolor, Vital não deve começar a partida entre os titulares.