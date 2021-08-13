De volta, Cano projeta duelo contra o Remo, fora de casa: 'Somar os três pontos e seguir na parte de cima'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco terá pela frente um duelo importante contra o Remo, fora de casa, nesta sexta-feira, às 21h30, pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B. Apesar dos desfalques, o time contará com o retorno de Germán Cano, que volta de suspensão depois de desfalcar a equipe na vitória contra o Vila nova. Em entrevista ao site oficial do clube, o argentino projetou o confronto.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Vai ser uma partida muito aguerrida. É um jogo importante para nós. Sabemos que não podemos tomar gols, e para isso precisamos nos manter concentrados. Além disso, quando tivermos as oportunidades, temos que procurar fazer. Conquistar os três pontos como visitante seria incrível para nossa caminhada – disse o camisa 14, que também comentou sobre ter ficado de fora no último jogo:

– Ficar fora ninguém gosta. Sempre quero jogar, quero fazer o melhor para o time, mas não puder atuar nesse último jogo. Agora estou de volta e muito feliz. Temos esse próximo compromisso importante para fazermos uma grande partida, somar os três pontos e seguir na parte de cima. É isso que todos queremos- acrescentou.

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Durante a tarde, choveu bastante na capital paraense, o que modificou o planejamento da equipe. Com isso, o treinamento do grupo foi transferido do Estádio Banpará Curuzu, casa do Paysandu, para o hotel onde o time cruzmaltino está hospedado.

Com 28 pontos, o Vasco segue ocupa a quinta colocação e busca a terceira vitória seguida pra entrar no G4. Além de Cano, o zagueiro Ricardo Graça, medalhista olímpico, também está de volta à equipe, que terá alguns desfalques importantes: Leandro Castan, Léo Matos e Marquinhos Gabriel, suspensos. Além deles, Bruno Gomes, Michel e Daniel Amorim se recuperam se lesão.

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