De volta após lesão, Luan comenta sobre retorno ao time e parceria com Gustavo Gómez

Crédito: Cesar Greco

O zagueiro Luan, recuperado, voltou a estar à disposição de Abel Ferreira depois de cinco partidas ausente em função de um edema na panturrilha direita. Sendo assim, pode ser escalado neste sábado (6) contra o Fortaleza pela décima quinta rodada do Brasileirão.

– Estou feliz. É ruim quando estamos fora e não podemos ajudar dentro de campo. Agradecer o pessoa da fisioterapia e os médicos, todo mundo que me ajudou na recuperação. Estou pronto! Treinando há dez dia com o grupo. Agora é aproveitar as oportunidades e dar sequência à grande campanha que a gente vem fazendo – comentou sobre seu retorno.placeholderTitular na maior parte dos jogos em que esteve disponível nesta temporada, o camisa 13 vive a expectativa de retornar aos onze principais do Verdão. Nesse sentido, ele ponderou a respeito da parceria com Gustavo Gómez, seu principal parceiro de zaga nos últimos anos de clube.

– O Gustavo é um grande zagueiro, a gente já se conhece muito. Ganhamos algumas coisas aqui e pretendemos ganhar mais. Sempre respeitando a todos. Todo mundo em busca do seu espaço em um elenco qualificado. Temos um grande treinador também para escolher os mais capacitados para jogar entre os onze – afirmou o zagueiro.

Em relação a outro companheiro de equipe, Luan falou sobre a relação de seus filhos com Gustavo Scarpa, apelidado de “Tio Scarpa” pelas crianças. Recentemente, o camisa 14 presenteou Cecília, filha de Luan, com um skate.– Ainda está usando o skate (risos). Eles se amarram no Scarpa, ele é um moleque nota mil. Minha esposa fez uns vídeos do Murilo pedindo um skate para ele e viralizou na internet. Agora ele tá esperando, mas o Scarpa disse que mandou fazer e vai entregar lá em casa – contou.

Por fim, o zagueiro ponderou sobre a perspectiva do Alviverde no Brasileirão, competição que o time lidera com um ponto de vantagem para o segundo colocado, o Atlético-MG. Além disso, explicou a preparação para o duelo contra o Fortaleza, ressaltando a qualidade da equipe de Vojvoda.

– O Brasileirão é um campeonato que sabemos que cada jogo é uma final. Temos que encarar todas partidas com a mesma seriedade. pensamento de buscar os três pontos independentemente de onde e contra quem formos jogar. O Fortaleza tem feito uma grande campanha. Estudamos o adversário e trabalhamos durante a semana. Temos mais um treino amanhã para nos preparamos 100% para o jogo de sábado e sair com a vitória.