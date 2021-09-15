De volta ao Vasco, Nenê pode bater novos recordes no clube

Crédito: Nenê é um dos maiores artilheiros do Vasco neste século (Rafael Ribeiro/Florida Cup

Quase quatro anos após encerrar a sua primeira passagem pelo clube, Nenê está de volta ao Vasco. O meia de 40 anos de idade rescindiu seu contrato com o Fluminense e acertou o seu retorno à São Januário, onde atuou entre 2015 e janeiro de 2018, sendo um dos destaques do time bicampeão carioca em 2016.

O jogador chega com a difícil missão de colocar o Cruz-Maltino de volta na elite do futebol brasileiro. Restando apenas 15 rodadas para o fim da Série B, o time ocupa neste momento a 10ª posição na classificação com 32 pontos conquistados, oito a menos que o CRB, 4º colocado, adversário desta quinta-feira. Seu retrospecto na competição, no entanto, é positivo.

Nenê é o segundo maior artilheiro do Vasco na competição, tendo balançado as redes 13 vezes em 2016, quando o clube conseguiu o acesso. O recordista é o centroavante Élton, atualmente no Cuiabá, que fez 17 gols em 2009. Ou seja, o apoiador está a apenas quatro de igualar a marca.

E se repetir seu início de Série B há cinco anos, conseguirá o recorde. O então camisa 10 marcou 10 vezes nos seus primeiros 15 jogos daquele campeonato. Em 2015, quando foi contratado, também teve um impacto imediato na equipe, estufando as redes seis vezes nas 15 partidas iniciais do Brasileiro.Outro recorde que Nenê pode bater é o de assistências nas últimas temporadas. Em sua primeira passagem, deu 34 passes para gols de companheiros, sendo o segundo maior garçom do clube nos últimos 15 anos. Apenas Éder Luís, campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011, com 35, está à sua frente.

Além disso, o meia é atualmente o 4º maior artilheiro do Cruz-Maltino neste século, com 44 gols marcados. Apesar de ainda muito distante de Romário, o líder do ranking com 131 bolas na rede, Nenê está bem próximo de Élton, o 2º colocado com 52 tentos.

NENÊ NO VASCO​- 2015/2018