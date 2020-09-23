Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De volta ao Rio, grupo do Flamengo é recepcionado por equipe médica

Delegação rubro-negra chegou à cidade por volta das 6h da manhã desta quarta-feira. Por conta do surto de Covid-19 que atingiu o grupo no Equador, equipe médica recebeu o time...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 10:10
Crédito: Flamengo/Twitter
Aliviada após a vitória diante do Barcelona (EQU), a delegação do Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim nesta quarta, por volta das 6h. Recepcionados por uma equipe médica por conta do surto da Covid-19 que atingiu o grupo em Guayaquil, os jogadores e demais profissionais foram direto ao CT do Ninho do Urubu para realizarem uma nova bateria de exames.
A informação foi inicialmente publicada pelo portal "GE". Os sete jogadores que testaram positivo para coronavírus no Equador e foram afastados da partida de terça, pelo Grupo A da Libertadores, chegaram no Rio de Janeiro horas antes, por volta das 3h. Acompanhados pelo DM, Bruno Henrique, Vitinho, Michael, Diego Ribas, Matheuzinho, Isla e Filipe Luís permanecerão em quarentena. Uma nova bateria de exames para estes atletas está prevista para o final de semana.Na quinta, no Ninho do Urubu, o elenco do Flamengo se reapresenta e inicia a preparação para o jogo contra o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão. A diretoria da Gávea solicitou à CBF o adiamento da partida por conta dos jogadores infectados com Covid-19. O clube paulista se manifestou contra o adiamento e, por ora, a entidade ainda não se manifestou sobre a questão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados