De volta ao Rio, grupo do Flamengo é recepcionado por equipe médica

Aliviada após a vitória diante do Barcelona (EQU), a delegação do Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim nesta quarta, por volta das 6h. Recepcionados por uma equipe médica por conta do surto da Covid-19 que atingiu o grupo em Guayaquil, os jogadores e demais profissionais foram direto ao CT do Ninho do Urubu para realizarem uma nova bateria de exames.

A informação foi inicialmente publicada pelo portal "GE". Os sete jogadores que testaram positivo para coronavírus no Equador e foram afastados da partida de terça, pelo Grupo A da Libertadores, chegaram no Rio de Janeiro horas antes, por volta das 3h. Acompanhados pelo DM, Bruno Henrique, Vitinho, Michael, Diego Ribas, Matheuzinho, Isla e Filipe Luís permanecerão em quarentena. Uma nova bateria de exames para estes atletas está prevista para o final de semana.Na quinta, no Ninho do Urubu, o elenco do Flamengo se reapresenta e inicia a preparação para o jogo contra o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão. A diretoria da Gávea solicitou à CBF o adiamento da partida por conta dos jogadores infectados com Covid-19. O clube paulista se manifestou contra o adiamento e, por ora, a entidade ainda não se manifestou sobre a questão.