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De volta ao Corinthians após empréstimo, Caíque França se despede do Oeste

Destaque do Oeste na Série B do Brasileirão, apesar do rebaixamento da equipe, o goleiro usou suas redes sociais para se despedir do clube e espera definir o futuro em breve...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:02

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:02

Crédito: Divulgação/Oeste
Apesar do rebaixamento do Oeste para a Série C do Campeonato Brasileiro, o goleiro Caíque França, de 25 anos, destacou-se durante a competição, a ponto de ser eleito em cinco rodadas para a seleção do site SofaScore, especializado em estatísticas, e ter a 5ª melhor média da competição na avaliação do portal.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Nesta quarta-feira, com o término de seu empréstimo, o atleta usou suas redes sociais para se despedir da equipe de Barueri.
- Hoje, encerro meu ciclo no Oeste Barueri. Gostaria de agradecer ao clube e a todos os funcionários pelo convívio, pelas chances e pelas oportunidades. Infelizmente, nem tudo saiu como gostaríamos, mas deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigado - disse Caíque.O goleiro possui contrato com Corinthians, time pelo qual foi campeão brasileiro em 2017, sendo titular na partida do título, até o final deste ano.
- Por causa da pandemia, a temporada se estendeu até fevereiro e não acabou em dezembro, como de costume. Quando acabarem os campeonatos iniciados em 2020, devo decidir meu futuro - finalizou.

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