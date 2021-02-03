De volta ao Corinthians após empréstimo, Caíque França se despede do Oeste

Crédito: Divulgação/Oeste

Apesar do rebaixamento do Oeste para a Série C do Campeonato Brasileiro, o goleiro Caíque França, de 25 anos, destacou-se durante a competição, a ponto de ser eleito em cinco rodadas para a seleção do site SofaScore, especializado em estatísticas, e ter a 5ª melhor média da competição na avaliação do portal.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Nesta quarta-feira, com o término de seu empréstimo, o atleta usou suas redes sociais para se despedir da equipe de Barueri.

- Hoje, encerro meu ciclo no Oeste Barueri. Gostaria de agradecer ao clube e a todos os funcionários pelo convívio, pelas chances e pelas oportunidades. Infelizmente, nem tudo saiu como gostaríamos, mas deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigado - disse Caíque.O goleiro possui contrato com Corinthians, time pelo qual foi campeão brasileiro em 2017, sendo titular na partida do título, até o final deste ano.