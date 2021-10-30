De virada, Vasco perde para o CSA e se complica na Série B do Brasileirão

Com a presença da torcida em São Januário, o Vasco perdeu, de virada, por 3 a 1 para o CSA e se complicou na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino abriu o placar com Cano, mas Renato Cajá e Dellatorre (2) marcaram os gols da virada do Azulão. Com o revés, os cariocas ficam com 47 pontos, na oitava colocação, já os alagoanos somam 48, em sétimo. Vasco foi derrotado de virada em casa para o CSA, nesta sexta-feira (Rafael Ribeiro/Vasco)O próximo compromisso do Gigante da Colina será na quinta-feira, dia 4, às 19h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro. O Azulão, por sua vez, enfrenta o Vitória, dois dia antes, na terça-feira, no Barradão, às 19h. Ambas as partidas serão válidas pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
DOIS SUSTOSA partida começou agitada em São Januário, com muita disputa no meio de campo. Ambas as equipes tiveram a chance de abrir o placar logo nos primeiros minutos. Cano dominou, conduziu a bola e acertou um belo chute de fora da área para grande defesa de Thiago Rodrigues.
Dois minutos depois, o CSA explorou a dificuldade da defesa vascaína nas jogada aéreas. Depois de um cruzamento pela direita, Zeca tentou a cabeçada, mas falhou na frente de Iury Castilho, que dominou e finalizou no fundo da rede. O árbitro Marielson Alves Silva assinalou toque no braço do atacante e anulou o gol.
SEMPRE ELE!Em boa jogada do Vasco, Cano recebeu na área e caiu depois de ser tocado por Ernandes. No primeiro momento, o árbitro não assinalou o pênalti, porém foi chamado para consultar o VAR. Com isso, ao observar o vídeo, ele marcou. Na cobrança, Cano bateu com categoria, tirou o goleiro do lance, e abriu o placar para o Gigante da Colina.
FORTE BOMBA!Em uma jogada no meio de campo, Cano voltou para marcar e derrubou Renato Cajá. De longe, o meio-campista fez a cobrança, a bola desviou na barreira, e Lucão não conseguiu fazer a defesa. Com esse lance, os alagoanos empataram a partida e esquentaram ainda mais o jogo na Colina Histórica.
Na busca pela vitória, Marquinhos Gabriel achou Gabriel Pec na área. O atacante bateu cruzado, de primeira, e a bola passou perto da trave do arqueiro. O CSA revidou com dois chutes de longa distância. No primeiro, Dellatorre viu Lucão adiantado e tentou por cima, mas ela passou longe. Depois, Renato Cajá arriscou de canhota e assustou o goleiro cruz-maltino.
DISPUTA INTENSANo etapa inicial, o Vasco ainda teve uma chance com Morato, que recebeu na área e tentou encobrir o goleiro. Além dessa, Cano arriscou de longe por cima do gol. Na volta do intervalo, Diniz colocou Léo Jabá e Daniel Amorim em campo, e a primeira oportunidade foi do Cruz-Maltino com Riquelme, pela esquerda. O lateral conduziu, arriscou para o gol e a bola passou perto.
FALHA GROSSEIRAApesar de ter mais posse de bola, o Cruz-Maltino não conseguia infiltrar e tentava cruzamento na área. A equipe não conseguia na etapa final levar perigo ao gol adversário. Aos 37, Giva Santos caiu depois de uma dividida, e mesmo sentado tocou para Dellatorre, sozinho na área, para marcar. A defesa falhou, o zagueiro Leandro Castan só olhou, e Zeca dava condições para o atacante finalizar.
PÊNALTI NO FIMNos minutos finais, o Vasco teve a chance de empatar. Cano recebeu na área finalizou e a bola sobrou para Jhon Sánchez, que chutou em cima do goleiro Thiago Rodrigues. Em rápida jogada de contra-ataque, Riquelme fez pênalti em Clayton. Dellatorre foi para a cobrança e garantiu os três pontos para o CSA em São Januário.
FICHA TÉCNICAVASCO 1X3 CSA
Data/Hora: 29/10/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)Cartões Amarelos: Riquelme (VAS)Cartão Vermelho
Gols: Cano (1-0) (19'/1T), Renato Cajá (1-1) (24'/1T), Dellatorre (1-2) (37'/2T), Dellatorre (1-3) (47'/2T)
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Lucão; Zeca (Jhon Sánchez 38'/2T), Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes (João Pedro 30'/2T), Andrey (Daniel Amorim - intervalo) e Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec (Léo Jabá - intervalo) e Cano.
CSA (Técnico: Mozart)Thiago Rodrigues; Éverton Silva (Giva Santos 27'/2T), Matheus Felipe, Lucão e Ernandes (Kevyn 27'2T); Geovane, Yuri e Renato Cajá (Gabriel Tonini 17'/2T); Gabriel (Marco Túlio 27'/2T), Iury Castilho (Clayton 27'/2T) e Dellatorre.