De virada, Sereias vencem o clássico contra o São Paulo na Vila

As Sereias da Vila conquistaram, na noite dessa quarta-feira (21), sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino 2021. O clássico contra o São Paulo foi disputado na Vila Belmiro e o time do Santos derrotou de virada o rival por 2 a 1, com os dois gols ocorrendo nos últimos 15 minutos de jogo.Giovana anotou o gol do São Paulo, aos 10 minutos do segundo tempo. O Peixe empatou a partida com Rita Bove, aos 32, e Cristiane fez o gol da virada aos 35.O clássico contra o São Paulo foi o segundo jogo das Sereias no Brasileirão. Na abertura da competição, a equipe havia empatado em 1 a 1 com o Internacional, jogo disputado no Sul.O próximo compromisso do time do Santos no Brasileirão ocorrerá na segunda-feira, diante do Minas Icesp. O jogo, agendado para às 15h, ocorrerá na casa do adversário.
SANTOS FC 2 x 1 SÃO PAULOLocal: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), em Santos (SP)Data: quarta-feira, 21 de abril de 2021Horário: 20hÁrbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Marcela de Almeida Silva e Veridiana Contiliani BiscoGols: (SPFC) Giovana, aos 10’ do 2ºT; (SFC) Rita Bove, aos 32’ e Cristiane, aos 35′ do 2ºTSantosFC: Michelle; Bruninha, Camila Martins e Fe Palermo; Bia Menezes (Amanda Gutierres), Brena, Rita Bove e Erikinha (Júlia Daltoé);, Maria Dias, Ketlen e Cristiane. Técnica: Christiane Lessa
São Paulo: Carla; Giovana (Giovaninha), Thais, Gislaine e Natane; Duda (Larissa), Yayá e Micaelly (Naná); Jaqueline, Carol e Gláucia. Técnico: Lucas Piccinato