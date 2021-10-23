  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De virada, Porto vence o Tondela com três gols de Taremi e assume liderança parcial da Primeira Liga
Porto assumiu a liderança parcial do Campeonato Português ao vencer o Tondela por 3 a 1, mas ainda aguarda resultados de Benfica e Sporting...
LanceNet

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 15:52

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Porto assumiu a liderança parcial da Primeira Liga Portuguesa ao vencer o Tondela por 3 a 1 neste sábado. A equipe visitante saiu atrás do placar, isto que o Tondela abriu o marcador com o brasileiro Neto Borges, ex-Vasco, mas conseguiu a virada com três gols de Mehdi Taremi.Veja a tabela do Português
GOL BRASILEIRODe maneira surpreendente, o Tondela conseguiu levar a melhor no início da partida deste sábado, e abriu o placar já aos quatro minutos de jogo. O time da casa foi ao ataque e, após assistência de Salvador Agra, o brasileiro Neto Borges, ex-Vasco, marcou o primeiro do jogo.
EMPATEAinda no primeiro tempo, o Porto foi ao ataque em busca do resultado, e não deixou nada barato para o Tondela. A equipe visitante foi eficaz aos vinte minutos, quando o atacante Mehdi Taremi conseguiu colocar a bola dentro das redes para empatar.
VIRADAApós o gol de empate do Porto, o Tondela encontrou-se com um grande problema, visto que o volante Iker Undabarrena foi expulso. Os mandantes não conseguiram parar o ataque visitante, que virou o jogo aos 43 minutos com mais um gol de Taremi.
HAT-TRICKJá na segunda etapa, o Porto, que encontrava-se com a vantagem mínima no placar, buscou o setor ofensivo novamente para finalizar o jogo e acabar com as esperanças do Tondela. Eficaz mais uma vez, o Porto marcou com Mehdi Taremi pela terceira oportunidade.
SEQUÊNCIAO Tondela enfrenta o Arouca nesta sexta-feira, às 16:15h (de Brasília) pela Primeira Liga. O Porto entra em campo nesta terça-feira contra o Santa Clara, às 15h (de Brasília), em partida da Taça da Liga.

