  • De virada, Liverpool vence o Newcastle e segue na busca pela liderança da Premier League
De virada, Liverpool vence o Newcastle e segue na busca pela liderança da Premier League

Vitória por 2 a 1 com gols de Jota e Salah mantém o Liverpool na segunda colocação da Premier League com um ponto de distância para o Manchester City...
LanceNet

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:52

O Liverpool segue na busca pela liderança da Premier League, e somou mais três pontos nesta quinta-feira ao vencer o Newcastle pelo placar de 2 a 1. Com gols de Jota, Salah e Alexander-Arnold, os Reds viraram contra o seu adversário, que abriu o placar com Shelvey.Veja a tabela do Inglês
NA FRENTEO Newcastle fez o primeiro gol da partida já em seu início, aos sete minutos. A equipe não conseguiu criar muitas chances durante a etapa inicial, mas aproveitou a chance que teve aos sete minutos para marcar com Jonjo Shelvey.
EMPATEA equipe do Liverpool não deixou barato, e foi ao ataque imediatamente para responder ao Newcastle, que havia aberto o placar do confronto. Aos 21 minutos da etapa inicial, os Reds igualaram o marcador com gol marcado por Diogo Jota.
VIRADALogo depois de deixar tudo igual no placar, o Liverpool manteve-se no campo ofensivo, onde aplicou uma forte pressão na equipe do Newcastle. Quatro minutos após o gol de Jota, o time da casa aplicou a virada com gol marcado pelo artilheiro Mohamed Salah.
GOLAÇOA segunda etapa mostrou um jogo mais calmo, com poucas grandes chances por parte das duas equipes, e um gol demorou para sair. O Liverpool foi superior, e conseguiu fechar a conta do placar com um golaço de Alexander-Arnold perto do fim.
SEQUÊNCIAA equipe do Liverpool entra em campo neste domingo contra o Tottenham em partida que terá início às 13:30h (de Brasília). O Newcastle enfrenta o Manchester City às 11:15h (de Brasília) deste domingo.
