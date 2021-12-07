De virada, Liverpool vence o Milan, que é eliminado da Champions League

O Milan despediu-se da Champions League nesta terça-feira ao perder em casa para o Liverpool por 2 a 1. A equipe italiana saiu na frente do placar com Tomori, mas sofreu a virada com gols de Salah e Origi para o time inglês, dando tchau para a competição.Veja a tabela da Champions League

NA FRENTECom a necessidade de uma vitória para poder seguir sonhando com a classificação ao mata-mata, o Milan foi ao ataque já no início da partida desta terça-feira. A grande chance dos italianos chegou aos 29 minutos, quando Tomori abriu o placar.

EMPATEAinda no primeiro tempo, o Liverpool, que já estava classificado para o mata-mata e garantido na liderança do grupo, não deu desconto algum para o Milan, e foi ao ataque. Com 36 minutos no relógio, Mohamed Salah marcou para deixar tudo igual.

VIRADAJá no início do segundo tempo, o Liverpool seguiu no campo ofensivo, e buscou marcar para ficar a frente do placar. Com apenas dez minutos, a equipe inglesa foi eficaz para fazer o gol com Divock Origi e vencer a partida, mantendo 100% de aproveitamento.

ELIMINADOSCom a derrota para o Liverpool, o Milan despediu-se da Champions League na lanterna do Grupo B, somando quatro pontos. O time precisava da vitória a todo custo e também de uma combinação de resultados na partida entre Porto e Atlético de Madrid.

SEQUÊNCIAO Milan enfrenta a Udinese às 16:45h (de Brasília) deste sábado. O Liverpool, por sua vez, atua contra o Aston Villa às 12h (de Brasília) de sábado.