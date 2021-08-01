De virada, Fluminense vence o Vasco pela 9ª rodada do Brasileirão Sub-20

De virada, o Fluminense derrotou o Vasco por 2 a 1 no Estádio Nivaldo Pereira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Marcos Dias abriu o placar para o Cruz-Maltino, enquanto Yago e Luan Brito viraram para o Tricolor. Com o triunfo, os Moleques de Xerém agora somam 13 pontos e se aproximam dos oito primeiros colocados, já os Meninos da Colina seguem com 16 e caíram para a quinta colocação.
O Vasco saiu na frente aos 12 do primeiro tempo. Marcos Dias recebeu um ótimo passe de Rodrigo e ficou na cara do gol. O atacante só teve o trabalho de tirar do goleiro e abrir o placar. No primeiro tempo, o Cruz-Maltino comandou as ações e teve a chance de ampliar o marcador, mas não conseguiu ser efetivo.
O duelo ainda contou com um pênalti defendido por Thiago Gonçalves, goleiro Tricolor, quando o o Gigante da Colina ainda vencia por 1 a 0. Rodrigo foi para a cobrança, bateu no canto direito, mas o arqueiro se destacou e sacramentou a vitória. O Fluminense ainda jogou com menos um, já que Alexsander foi expulso.
Na volta do intervalo, o Fluminense foi em busca do empate e conseguiu igualar o marcador. Após cruzamento, a bola sobrou para Yago que soltou a bomba dentro da área e estufou a rede. Aos 40 da etapa final, depois de uma cobrança de falta pela esquerda, Luan Brito cabeceou e tirou Fintelman da jogada, e fez o gol da vitória.
A equipe sub-20 do Fluminense volta a campo no domingo, às 15h, diante do Santos em Laranjeiras. O Vasco, por sua vez, encara o Athletico-PR também no domingo, porém mais cedo, às 10h. Na Taça Guanabara da categoria, os Meniso da Colina jogam na quarta contra a Portuguesa, às 10h, no Luso Brasileiro. O Fluminense joga contra o Nova Iguaçu, no CT do Carrossel da Baixada (Laranjão).