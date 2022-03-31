De virada, Coritiba vence o Maringá e abre vantagem na final do Campeonato Paranaense

No duelo de ida da final do Paranaense, o Coritiba venceu o Maringá por 2 a 1, fora de casa, na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Willie Davids. Com o resultado, o Coxa abre vantagem para a decisão no Couto Pereira. INTENSIDADE E PRESSÃO!
O jogo começou bastante movimentando, com as duas equipes se estudando e pressionando a todo momento. No entanto, tanto o Maringá quanto o Coritiba demoraram a criar alguma chance de real perigo. A primeira oportunidade foi aos 20. Em jogada individual, Saraiva colocou Guilherme Biro para dançar e bateu cruzado. O Coxa respondeu na sequência, com um chute de Alef Manga na trave.
Depois das chances, o gol saiu aos 29. Mirandinha arriscou da intermediária, mas Alex Muralha soltou. Com isso, Alemão aproveitou o rebote dado pelo goleiro e abriu o placar. O Coritiba até tentou, ainda na primeira etapa. No entanto, Dheimison defendeu a finalização de Igor Paixão.
VIRADA
Assim como os primeiros 45 minutos, a segunda etapa começou bastante truncada, com poucas chances. A primeira grande criação resultou no gol do Coritiba. Aos 20, Guilherme Biro bateu lateral na área, e Matheus Bianqui não conseguiu tirar. Léo Gamalho, então, girou na marcação e chutou na saída do goleiro.
Cinco minutos depois, mais um gol do Coxa. Na jogada, Warley tabelou com Thonny Anderson, cruzando para o meio da área. Com isso, Igor Paixão aproveitou e pegou de primeira, colocando a equipe visitante em vantagem. O Coritiba seguiu tentando ampliar ainda mais. Aos 48, Andrey acertou o travessão.
DECISÃO NO COUTO PEREIRA
O jogo de volta entre as equipes será no próximo domingo (03), às 16h, no Couto Pereira, estádio do Coritiba.FICHA TÉCNICAMARINGÁ X CORITIBA
Local: Willie Davids, em Maringá (PR)Data: 30/03/2022 - 20h07 (de Brasília)Árbitro: Leonardo Ferreira Lima auxiliadoAssistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo e Bruno Fernando Aparecido RohlingCartões amarelos: Ronald e Alemão (Maringá); Guilherme Biro e Val (Coritiba)Cartões vermelhos: -
GOLS: Alemão (29'/1ºT) (1-0); Léo Gamalho (20'/2ºT) (1-1); Igor Paixão (25'/2ºT) (1-2)
MARINGÁ (Técnico: Jorge Castilhos)Dheimison; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Ronald e Raphinha; Parrudo (Guilherme Castro, aos 39'/2ºT), João Denoni e Matheus Bianqui; Mirandinha (David Ribeiro, aos 41'/2ºT), Felipe Saraiva (Lucão, aos 41'/2ºT) e Alemão (Robertinho, aos 29'/2ºT).
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
Alex Muralha; Warley (Matheus Alexandre, aos 37'/2ºT), Guillermo de los Santos, Guilherme Biro e Luciano Castán; Matheus Sales (Andrey, aos 24'/2ºT), Val (Bernardo, aos 36'/2ºT) e Robinho (Thonny Anderson, aos 24'/2ºT); Igor Paixão, Alef Manga (Egídio, aos 42'/2ºT) e Léo Gamalho.