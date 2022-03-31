Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De virada, Coritiba vence o Maringá e abre vantagem na final do Campeonato Paranaense
futebol

De virada, Coritiba vence o Maringá e abre vantagem na final do Campeonato Paranaense

Vitória por 2 a 1 deixa o Coxa em boa posição na busca pelo Estadual...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 22:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 22:01
No duelo de ida da final do Paranaense, o Coritiba venceu o Maringá por 2 a 1,d fora de casa, na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Willie Davids. Com o resultado, o Coxa abre vantagem para a decisão no Couto Pereira. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSINTENSIDADE E PRESSÃO!
O jogo começou bastante movimentando, com as duas equipes se estudando e pressionando a todo momento. No entanto, tanto o Maringá quanto o Coritiba demoraram a criar alguma chance de real perigo. A primeira oportunidade foi aos 20. Em jogada individual, Saraiva colocou Guilherme Biro para dançar e bateu cruzado. O Coxa respondeu na sequência, com um chute de Alef Manga na trave.
Depois das chances, o gol saiu aos 29. Mirandinha arriscou da intermediária, mas Alex Muralha soltou. Com isso, Alemão aproveitou o rebote dado pelo goleiro e abriu o placar. O Coritiba até tentou, ainda na primeira etapa. No entanto, Dheimison defendeu a finalização de Igor Paixão.
VIRADA
Assim como os primeiros 45 minutos, a segunda etapa começou bastante truncada, com poucas chances. A primeira grande criação resultou no gol do Coritiba. Aos 20, Guilherme Biro bateu lateral na área, e Matheus Bianqui não conseguiu tirar. Léo Gamalho, então, girou na marcação e chutou na saída do goleiro.
Cinco minutos depois, mais um gol do Coxa. Na jogada, Warley tabelou com Thonny Anderson, cruzando para o meio da área. Com isso, Igor Paixão aproveitou e pegou de primeira, colocando a equipe visitante em vantagem. O Coritiba seguiu tentando ampliar ainda mais. Aos 48, Andrey acertou o travessão.
DECISÃO NO COUTO PEREIRA
O jogo de volta entre as equipes será no próximo domingo (03), às 16h, no Couto Pereira, estádio do Coritiba.FICHA TÉCNICAMARINGÁ X CORITIBA
Local: Willie Davids, em Maringá (PR)Data: 30/03/2022 - 20h07 (de Brasília)Árbitro: Leonardo Ferreira Lima auxiliadoAssistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo e Bruno Fernando Aparecido RohlingCartões amarelos: Ronald e Alemão (Maringá); Guilherme Biro e Val (Coritiba)​Cartões vermelhos: -
GOLS: Alemão (29'/1ºT) (1-0); Léo Gamalho (20'/2ºT) (1-1); Igor Paixão (25'/2ºT) (1-2)
MARINGÁ (Técnico: Jorge Castilhos)Dheimison; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Ronald e Raphinha; Parrudo (Guilherme Castro, aos 39'/2ºT), João Denoni e Matheus Bianqui; Mirandinha (David Ribeiro, aos 41'/2ºT), Felipe Saraiva (Lucão, aos 41'/2ºT) e Alemão (Robertinho, aos 29'/2ºT).
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
Alex Muralha; Warley (Matheus Alexandre, aos 37'/2ºT), Guillermo de los Santos, Guilherme Biro e Luciano Castán; Matheus Sales (Andrey, aos 24'/2ºT), Val (Bernardo, aos 36'/2ºT) e Robinho (Thonny Anderson, aos 24'/2ºT); Igor Paixão, Alef Manga (Egídio, aos 42'/2ºT) e Léo Gamalho.
Crédito: JogadoresdoCoritibacomemoramgolnavitóriaemcimadoMaringá(Foto:Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 5 filmes e documentários sobre craques do futebol para assistir
Imagem de destaque
Veja como manter a saúde dos olhos do seu animal de estimação
Operação contra desmatamento aplica quase R$ 500 mil em multas na região serrana do ES
Montanhas capixabas: operação aplica R$ 481 mil em multas por desmatamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados