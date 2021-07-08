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De saída? Paok chama Léo Jabá de volta, mas Vasco garante não ter que ceder; ponta não joga nesta sexta

Atacante foi liberado das atividades visando ao jogo contra o Sampaio Corrêa para tentar resolver a delicada situação...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 09:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 09:59
Crédito: Léo Jabá chegou ao Vasco por empréstimo até o fim da temporada brasileira (Rafael Ribeiro/Vasco
Imbróglio em torno de um atacante no Vasco. O ponta Léo Jabá foi chamado de volta pelo Paok, da Grécia, e pode ter que deixar o Cruz-Maltino. O clube de São Januário deseja manter o jogador e o liberou da semana de preparação e, consequentemente, do jogo contra o Sampaio Corrêa. Em tese, ele se reapresenta nesta sexta-feira. Mas a pressão grega é forte.
O LANCE! apurou que o Vasco entende estar amparado juridicamente. Paralelamente, porém, o contexto do jogador com o clube europeu faz a situação ficar delicada.
Como Léo Jabá sofreu um grave problema físico, o contrato de empréstimo previa devolução em caso de baixa produtividade, o que não foi o caso. Só que antes da recente partida contra o Cruzeiro, o clube grego procurou o Vasco para ter o atleta de volta. Os clubes divergem.
O Cruz-Maltino está irredutível, mas entende que a situação do jogador com a equipe grega é difícil. Por isso mesmo, o jogador foi a São Paulo (SP) e, com o empresário dele, tenta resolver o imbróglio. Ele não joga contra o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira.
Aos 22 anos, Jabá tem uma passagem positiva, mas curta pelo Cruz-Maltino. Foram 17 jogos e um gol marcado em três meses até aqui. Ele ganhou tempo de jogo e confiança e vinha se alternando entre a titularidade e o banco de reservas. Mesmo quando não começava jogando, quase sempre ele é utilizado.

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