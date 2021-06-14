  • 'De que planeta você veio?': Fifa relembra fantástica atuação de Garrincha na Copa de 1962
'De que planeta você veio?': Fifa relembra fantástica atuação de Garrincha na Copa de 1962

Em seu perfil oficial no Twitter, entidade destacou 'uma das maiores atuações individuais na história do Copa do Mundo' ao citar a exibição de Garrincha na vitória sobre o Chile...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:45

O futebol é cercado de momentos mágicos, que ficam eternizados na mente de cada torcedor. E um deles foi relembrado pelo perfil oficial da Fifa no Twitter neste domingo. No dia 13 de junho de 1962, Garrincha, eterno ídolo do Botafogo, encantou o mundo com uma exibição antológica diante do anfitrião Chile, pela semifinal da Copa do Mundo de 1962.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
- Nesse dia, em 1962, Garrincha teve uma das maiores atuações individuais na história do Copa do Mundo, inspirando o Brasil na vitória por 4 a 2 sobre o anfitrião Chile nas semifinais. No dia seguinte, o jornal El Mercurio destacou: ‘Garrincha, de que planeta você veio?‘ - escreveu a Fifa em sua rede social.
Na partida, disputada no Estádio Nacional de Santiago, logo aos 9, Garrincha abriu o placar e minutos depois balançou a rede fazendo o segundo para o Brasil. Em seguida, Jorge Toro descontou para os chilenos, e no fim da primeira etapa, Vavá fez mais um para a seleção, de cabeça.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Na etapa final, Leonel Sánchez marcou de pênalti e descontou para os donos da casa. No entanto, Vavá fez o gol da vitória ao marcar de cabeça novamente, aos 33 minutos e colocar o Brasil rumo ao bicampeonato na época, contra a Tchecoslováquia, no dia 17 de junho de 1962.
Com a fantástica exibição e o título cinco dias depois, Garrincha foi eleito o melhor jogador da competição, conquistando a bola de ouro. O eterno craque foi vice-artilheiro com quatro gols ao lado de Vavá. Na frente, ficou Dražan Jerković, da Iuguslávia, com cinco gols.

Tópicos Relacionados

