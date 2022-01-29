De olho no Mundial, Abel garante chance a todos no Palmeiras: 'Escolho os que são os melhores no momento'

O Mundial de Clubes é o principal objetivo do Palmeiras nos próximos dias, e os jogos do Campeonato Paulista servem como testes para o técnico Abel Ferreira avaliar melhor suas peças neste início de temporada. E o jogador que quiser fazer parte da competição internacional precisará ter comprometimento, pois cada atitude está sendo avaliada.

+ Veja o caminho do Palmeiras no Campeonato Paulista 2022- Estamos todos os dias sendo avaliados. Eu e os jogadores. Cada jogo que temos somos avaliados, digo sempre a eles em particular. Somos avaliados pelo comportamento que temos fora do Palmeiras, avaliados pelo comportamento dentro do Palmeiras, nos treinos, nos jogos... A partir do momento que o profissional assina o contrato, ele é avaliado em todos os momentos - afirmou o treinador português.

De acordo com o treinador, ele avalia o rendimento, comportamento, estratégia e, a partir daí, escolher os melhores atletas para cada jogo. Não será diferente para o Mundial de Clubes

- Haverá uma lista para o Mundial, assim segue. Quem faz as equipes e os titulares são os jogadores nos treinos e jogos. Eu escolho a cada jogo os que são os melhores no momento. É isso que fazemos, por isso amos ter uma equipe altamente competitiva para corresponder a expectativa de toda gente - disse.Abel Ferreira tem usado várias peças nestes três primeiros jogos do Verdão na temporada. De acordo com o português, quanto mais competitivo internamente, mais preparados para enfrentar os adversários.

- Nós temos dado oportunidade a todos os jogadores. Quanto mais competitivos internamente, mais preparados estaremos para competir com nossos adversários, então, todos têm a oportunidade de mostrar o quanto querem fazer parte. E então eu escolho quem é o melhor goleiro, o melhor lateral, o melhor zagueiro... - completou.