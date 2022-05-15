De olho no G4 da Série B, Vasco tenta superar tabu de quase quatro anos para vencer o Bahia

O objetivo do Vasco é subir à Série A do Campeonato Brasileiro. Para tanto, é preciso estar no G4. Só que entrar no grupo dos quatro primeiros da Série B tem sido missão difícil para o Cruz-Maltino. E neste domingo, ela passará, independentemente dos outros resultados, pela vitória sobre o Bahia. E é aí que mora o tabu.Faz quase quatro anos que o time de São Januário não vence o Tricolor Baiano. Em 24 de setembro de 2018, Yago Pikachu marcou de pênalti, Gilberto empatou e Marrony decretou a vitória vascaína. Desde então foram dois empates e duas derrotas.

- Um respeito muito grande, primeiro pelo grande clube que é e, segundo, por ser uma equipe dirigida por treinador que eu admiro bastante (Guto Ferreira). E terceiro porque é uma equipe que já foi campeã brasileira, assim como o Vasco - alertou Zé Ricardo.O Bahia é o vice-líder da Série B, e está três pontos à frente do Vasco. Os jogadores do time da casa preveem dificuldade.

- Vai ser um jogo difícil. O time tem um bom treinador. Feliz também pelo torcedor, derrubaram o site para comprar o ingresso. Espero que eles lotem o estádio para nos dar apoio - projetou o lateral-direito Gabriel Dias.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro