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De olho no G4 da Série B, Vasco tenta superar tabu de quase quatro anos para vencer o Bahia

Cruz-Maltino superou o Tricolor pela última vez em setembro de 2018. Desde então foram quatro partidas: duas derrotas e dois empates...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 07:30
O objetivo do Vasco é subir à Série A do Campeonato Brasileiro. Para tanto, é preciso estar no G4. Só que entrar no grupo dos quatro primeiros da Série B tem sido missão difícil para o Cruz-Maltino. E neste domingo, ela passará, independentemente dos outros resultados, pela vitória sobre o Bahia. E é aí que mora o tabu.Faz quase quatro anos que o time de São Januário não vence o Tricolor Baiano. Em 24 de setembro de 2018, Yago Pikachu marcou de pênalti, Gilberto empatou e Marrony decretou a vitória vascaína. Desde então foram dois empates e duas derrotas.
- Um respeito muito grande, primeiro pelo grande clube que é e, segundo, por ser uma equipe dirigida por treinador que eu admiro bastante (Guto Ferreira). E terceiro porque é uma equipe que já foi campeã brasileira, assim como o Vasco - alertou Zé Ricardo.O Bahia é o vice-líder da Série B, e está três pontos à frente do Vasco. Os jogadores do time da casa preveem dificuldade.
- Vai ser um jogo difícil. O time tem um bom treinador. Feliz também pelo torcedor, derrubaram o site para comprar o ingresso. Espero que eles lotem o estádio para nos dar apoio - projetou o lateral-direito Gabriel Dias.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: VascotentasubirnatabeladaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(Foto:DanielRAMALHO/CRVG

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