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De olho no Dérbi, Corinthians faz treino em campo reduzido e de finalizações

Elenco também participou de atividade de passes e marcação pressão pensando no clássico do próximo fim de semana. Adson segue em processo de transição física...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 18:56
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na fria tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treinamento preparatório para o clássico diante do Palmeiras, que acontecerá no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adson novamente fez um trabalho de transição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
No Campo 4, os atletas realizaram o aquecimento sob as orientações da equipe de preparação física. Depois, no Campo 3, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de passes e marcação pressão em espaço reduzido.
Em seguida, ainda pensando no clássico contra o Verdão, o técnico Sylvinho dividiu o grupo em três times. Enquanto dois faziam jogos em campo reduzido, a outra equipe praticava cruzamentos e finalizações com os goleiros. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida do Timão, diante do América-MG, participaram da atividade inicial do treino e, depois, foram para a parte interna do CT para trabalhos regenerativos e de força.
Além deles, o meio-campista Adson, em transição, participou do aquecimento e da primeira parte do treino. Depois, permaneceu no campo para um treinamento físico com o preparador Leandro da Silva.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O elenco volta a treinar na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Serão mais três dias de preparação para o clássico. Atualmente, o Corinthians ocupa a sexta colocação na tabela do Brasileirão-2021 com 30 pontos.

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