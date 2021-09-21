De olho no Dérbi, Corinthians faz treino em campo reduzido e de finalizações

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na fria tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treinamento preparatório para o clássico diante do Palmeiras, que acontecerá no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adson novamente fez um trabalho de transição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 4, os atletas realizaram o aquecimento sob as orientações da equipe de preparação física. Depois, no Campo 3, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de passes e marcação pressão em espaço reduzido.

Em seguida, ainda pensando no clássico contra o Verdão, o técnico Sylvinho dividiu o grupo em três times. Enquanto dois faziam jogos em campo reduzido, a outra equipe praticava cruzamentos e finalizações com os goleiros. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida do Timão, diante do América-MG, participaram da atividade inicial do treino e, depois, foram para a parte interna do CT para trabalhos regenerativos e de força.

Além deles, o meio-campista Adson, em transição, participou do aquecimento e da primeira parte do treino. Depois, permaneceu no campo para um treinamento físico com o preparador Leandro da Silva.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.