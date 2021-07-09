De olho nas oitavas da Libertadores, Diego avança nova etapa de recuperação no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em meio ao momento de turbulência nos bastidores, a sexta-feira foi de trabalho para os jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu. Pressionado no cargo, o técnico Rogério Ceni comandou treino na parte da tarde em busca de ajustes para o jogo contra a Chapecoense, no domingo, no Maracanã. Separado do grupo, Diego deu mais um passo no seu processo de recuperação.

+ Em áudio vazado, analista de scout do Flamengo critica Ceni: 'É uma pessoa ruim. Não tem outra definição'Auxiliado pelo fisioterapeuta Marcio Púglia, o camisa 10 realizou um trabalho físico e de fortalecimento muscular em um dos campos do CT. O Flamengo registrou parte da atividade e publicou nas redes sociais. Diego se lesionou na vitória sobre o Cuiabá, na última quinta-feira. Exames feitos pelo Flamengo apontaram "entorses, estiramentos e edema ósseo no tornozelo e no joelho da perna esquerda.

Apesar dos vários problemas, Rogério Ceni disse, após a derrota para o Atlético-MG, que o meia estava evoluindo na recuperação e podia voltar no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira.

- Não posso pensar no jogo do Defensa y Justicia sem viver antes o Atlético ou a Chapecoense. É o nono jogo sem os jogadores convocados. O Diego, que vinha exercendo essa função (de primeiro volante), teve lesão. Primeiro temos que viver o jogo da Chapecoense. Temos que conseguir essa vitória para dar ânimo e confiança. Tem a chegada do Piris, tem o Hugo (Moura), o Diego que está numa recuperação boa e quem sabe possa ocupar essa posição. Vamos encontrar um atleta para um jogo tão importante.

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