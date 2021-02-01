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De olho na próxima temporada, Flamengo monitora e inicia conversas por dupla de uruguaios

Cristian Olivera, do Almería, pode reforçar o Sub-20 do Rubro-Negro, enquanto Brian Rodríguez, do LAFC, chegaria por empréstimo à equipe profissional...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 12:46

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:46

Crédito: Divulgação/AUF
Ainda na reta final do Brasileirão, o Flamengo já iniciou o planejamento da temporada 2021. Com menos dinheiro disponível para contratações do que nos anos anteriores, o clube busca opções mais alternativas e de melhor custo-benefício. Entre os nomes já em pauta da diretoria rubro-negra estão dois uruguaios: Cristian Olivera, do Almería, e Brian Rodríguez, do Los Angeles FC. A informação foi divulgada pelo site "ge".
+ Veja mais notícias do FlamengoPonta-direita, Cristian Olivera foi revelado pelo Rentistas, de Montevidéu, e foi comprado pelo Almería por 2 milhões de euros em setembro de 2020. Na Espanha, vem alternando entre o time principal e o time B, mas com poucas oportunidades. Nesta temporada da La Liga, ele disputou somente três partidas.
O Flamengo já iniciou conversas para o atleta de 18 anos (completa 19 em abril) se juntar à equipe sub-20. O valor investido pelos espanhóis é um entrave, e as partes avaliam o melhor formato para avançar nas tratativas. Em meio a essa conversa, os representantes também sugeriram o nome de Brian Rodríguez ao Rubro-Negro.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão​​Após destaque no Peñarol em 2019, o atacante foi negociado com o Los Angeles FC, da MLS, por 10 milhões de euros. Aos 20 anos, ele já acumula nove partidas e três gols pela Seleção Uruguaia, sendo considerado uma das principais promessas do país.
Como a MSL foi adiada e só iniciará em abril, os representantes desejam que Brian passe por outros mercados por empréstimo e viram o Flamengo com bons olhos. Caso o atleta não receba proposta da Europa - cuja janela de transferências termina nesta segunda-feira -, o Rubro-Negro deve intensificar as negociações para reforçar a equipe profissional.

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