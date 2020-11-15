De olho na decisão contra o América-MG, Inter espera contar com Thiago Galhardo

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Convocado no lugar de Pedro, que acabou sendo cortado por conta de uma lesão muscular, Thiago Galhardo será novidade na Seleção Brasileira no duelo contra Uruguai, terça-feira (17), em Montevidéu.Entretanto, o Internacional entende o quanto o jogador é importante para seus planos na Copa do Brasil, na partida de volta das quartas de final, diante o América-MG.

Com isso, segundo publicação do 'globoesporte.com', a ideia do clube é que o atleta possa viajar direto para Belo Horizonte, assim que o meio-campista chegar em São Paulo, pela manhã de quarta-feira (18), conforme previsto, junto com os demais jogadores que atuam no país.