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De olho na Copinha, Sub-20 do Botafogo retorna aos treinos após título da Copa Rio OPG

Os meninos tiveram dez dias de recesso e seguem a preparação para uma competição importante. Comissão técnica visa recuperar os atletas e ajustar os últimos detalhes...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 18:10

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:10

Após ter conquistado a Copa Rio OPG, a equipe Sub-20 do Botafogo teve um recesso de 10 dias. Com a proximidade do início da Copa São Paulo de futebol júnior- no dia 2 de janeiro - os meninos retornaram aos treinamentos na quarta-feira e iniciaram a preparação para uma das competições mais importantes da categoria. Depois de um hiato de um ano em virtude da pandemia global de Covid-19, a competição retorna em 2022. Nela, os atletas nascidos em 2001 poderão estar em campo, o que transforma o torneio, excepcionalmente nesta edição, em Sub-21. Em entrevista ao site oficial do Glorioso, o coordenador geral das categorias de base, Bruno Hanek destacou a importância da Copinha:
+ Confira a classificação final da série B do Campeonato Brasileiro
- A Copa São Paulo é uma competição dificílima e de grande visibilidade para os atletas e para o clube, já que não temos nenhuma competição profissional ocorrendo ao mesmo tempo. Com isso, o olhar fica todo nos atletas que estão disputando este torneio. Assim, uma boa preparação é fundamental - disse, e emendou:
- Viemos de uma temporada longa e desgastante, com mais de 50 jogos na categoria. Esse tempo de preparação é essencial para recuperarmos os atletas, ajustarmos os últimos detalhes para realizarmos uma excelente competição e buscarmos o título, finalizando uma temporada de grandes conquistas para o Sub-20 e toda a base. Além disso, neste ano conseguimos melhorar bastante a estrutura de trabalho para a categoria. Então, a gente espera fazer uma boa competição e voltar com o título - completou Hanek.
Com os bons resultados conquistados em 2021 (vice-campeão da Copa do Brasil, título da Copa Rio OPG e quartas de final do Brasileirão, o Sub-20 do Botafogo procura novas conquistas. O comandante alvinegro, Ricardo Resende traçou os objetivos da comissão técnica neste mês de dezembro:
+ Campanha Gloriosa: com seis representantes, Botafogo domina seleção da galera da Série B
- Foi uma temporada de alto nível da categoria Sub-20 e agora vamos disputar a Copa São Paulo, um torneio muito tradicional e importante para formação dos atletas. Teremos o mês de dezembro inteiro para fazer a preparação para a Copinha. Já foi montado com comissão técnica e diretoria um planejamento para os treinos e logística para preparar os atletas da melhor forma possível. Vamos fazer vários amistosos para fazer os ajustes necessários e manter o ritmo de jogo para que possamos representar muito bem o Glorioso na Copinha - afirmou o treinador.
Crédito: OSub-20doBotafogoconquistouaCopaRioOPGnadecisãocontraoVasco(Divulgação/Botafogo

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