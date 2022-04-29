De olho em Lewandowski, Barcelona foca em outro jogador do Bayern

Enquanto adota cautela em relação ao polonês Robert Lewandowski, o Barcelona vê outro jogador do Bayern de Munique com perfil ideal para compor o elenco comandado por Xavi. Trata-se do lateral-esquerdo Lucas Hernández, que defende a seleção francesa.De acordo com o portal Sport 1, o atleta foi indicado pela equipe de scout do clube espanhol, que agora espera o aval de Xavi para iniciar as tratativas. Mas a equipe alemã não está disposta a negociar o francês e não deve facilitar a transação. Por outro lado, a diretoria mantêm as esperanças, sobretudo se o desfecho das conversas que envolvem Lewandowski for positivo.