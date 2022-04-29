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futebol

De olho em Lewandowski, Barcelona foca em outro jogador do Bayern

Lateral Lucas Hernández, que defende a seleção francesa, é desejo do clube espanhol, mas alemães não estão dispostos a abrir mão e prometem impor barreiras em negociação...
LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 11:39

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 11:39

Enquanto adota cautela em relação ao polonês Robert Lewandowski, o Barcelona vê outro jogador do Bayern de Munique com perfil ideal para compor o elenco comandado por Xavi. Trata-se do lateral-esquerdo Lucas Hernández, que defende a seleção francesa.De acordo com o portal Sport 1, o atleta foi indicado pela equipe de scout do clube espanhol, que agora espera o aval de Xavi para iniciar as tratativas. Mas a equipe alemã não está disposta a negociar o francês e não deve facilitar a transação. Por outro lado, a diretoria mantêm as esperanças, sobretudo se o desfecho das conversas que envolvem Lewandowski for positivo.
> Confira a tabela e a classificação da La Liga Hernández, que já vem sendo cobiçado pelo Barcelona desde a última temporada, foi contratado pelo Bayern por 80 milhões de euros, mas não teve a regularidade esperada devido aos problemas físicos. Ele tem vínculo até 2024.
Uma das virtudes do jogador de 26 anos é possibilidade de atuar também como zagueiro, o que agrada ao treinador espanhol, uma vez que o Barça vem enfrentando problemas devido à falta de opções pelo lado esquerdo da defesa.
Crédito: LucasHernándezévistopeloBarcelonacomoopçãoparaalateraldoBarcelona(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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