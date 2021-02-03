De Jong comemora bom momento pelo Barça, mas pondera : 'Tenho que mostrar minha qualidade ainda mais'

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Depois de um começo difícil em Barcelona, Frenkie De Jong revelou, em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo". O meio-campista chegou à Catalunha em janeiro de 2019, após se destacar no Ajax, por 65 milhões de euros, o que representa hoje aproximadamente R$ 417 milhões+ Southampton quer dois árbitros banidos dos jogos em que a equipe disputarO jovem jogador marcou três gols no últimos seis jogos pelo Barcelona. No entanto, de acordo com o holandês, ele ainda precisa mostrar as qualidades que têm para ajudar a equipe catalã.

- Não sei se podemos dizer que é o meu melhor momento desde que cheguei ao Barça. É verdade que estou marcando mais gols e quando as pessoas veem você marcar gols parece que tudo está indo bem, mas agora tenho que mantê-lo com o tempo, tenho que estender este bom momento.

- Sinto que estou bem e confortável, mas sei que tenho que mostrar ainda mais a minha qualidade e ajudar mais a equipa. Eu tenho espaço para melhorias. - conclui De Jong em entrevista ao jornal.O jogador também falou sobre o futuro de Messi no Barcelona. De Jong destacou que gostaria que o argentino continuasse na equipe, porém ressalvou que não pode falar sobre o assunto.