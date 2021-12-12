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futebol

De graça e com contrato curto, Lomba se aproxima do Palmeiras

Goleiro deve substituir Jailson na reserva de Weverton, titular absoluto do Maior Campeão Nacional...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 18:39

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 18:39

O Palmeiras se aproximou, neste domingo (12), da contratação do goleiro Marcelo Lomba. O atleta de 34 anos chegaria para a vaga deixada por Jailson de reserva imediato de Weverton, titular absoluto da posição no Maior Campeão Nacional. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade e confirmada pelo NOSSO PALESTRA.
O arqueiro deve chegar de graça, dado que seu contrato com o Internacional está próximo do fim. Ele deve assinar um contrato curto com o Verdão, com valores abaixo dos praticados recentemente pelo clube.O atleta é visto com bons olhos pela diretoria e comissão técnica, por ser experiente, apesar de não estar em fim de carreira. Além disso, o perfil pessoal de compromisso e liderança, assim como conhecimento em competições de alto grau de relevância, assim como a experiência de atuar com grandes camisas, encaixam com os ideais de Abel Ferreira.
Alvo do Palmeiras, Lomba defendeu o Internacional nas últimas seis temporadas e era titular da equipe gaúcha.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

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