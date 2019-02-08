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Tragédia no Ninho do Urubu

De folga, capixaba da base do Flamengo escapa de incêndio

Como boa parte do meninos, Lázaro aproveitou o dia livre para ficar com a família. Alojamento da base do flamengo pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (08)

Publicado em 

08 fev 2019 às 12:27

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 12:27

Lazaro Vinicus, jogador capixaba do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram
O capixaba Lázaro Vinícius Marques, de 16 anos, atleta do time sub-17 do Flamengo, não estava no CT do Ninho do Urubu no momento do incêndio. Na madrugada desta sexta-feira (08) o alojamento do clube pegou fogo. No local estavam jogadores de 14 a 16 anos, que dormiam na hora do incêndio.
Nesta quinta-feira (07) foi dia de folga para os atletas da base, por isso o número de jogadores no CT era relativamente menor. Como boa parte do meninos, Lázaro aproveitou o dia livre para ficar com a família. Nessas situações permanecem do alojamento do clube apenas os jogadores de fora, que não possuem família no Rio de Janeiro. 
De folga, capixaba da base do Flamengo escapa de incêndio
> Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio
Lázaro usou as redes sociais para avisar aos amigos que estava bem, e lamentou a tragédia envolvendo os amigos no Ninho do Urubu. "Eram apenas amigos com sonhos e objetivos que buscavam dar uma melhoria para a família", declarou.
Há oito anos na base do Fla
Centroavante, o jogador está na base do Flamengo desde os 8 anos de idade. Em 2018, Lázaro faz sua primeira temporada no juvenil do Rubro-Negro e foi um dos destaques da equipe sub-16 do Fla campeã do Torneio Internacional em cima do Real Madrid. 
Lázaro começou sua trajetória no futsal do clube carioca e levou os dribles rápidos para o campo. Com contrato profissional com o Flamengo, o jogador é constantemente convocado para a seleção brasileira de sua categoria.

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