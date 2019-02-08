Lazaro Vinicus, jogador capixaba do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram

O capixaba Lázaro Vinícius Marques, de 16 anos, atleta do time sub-17 do Flamengo, não estava no CT do Ninho do Urubu no momento do incêndio. Na madrugada desta sexta-feira (08) o alojamento do clube pegou fogo . No local estavam jogadores de 14 a 16 anos, que dormiam na hora do incêndio.

Nesta quinta-feira (07) foi dia de folga para os atletas da base, por isso o número de jogadores no CT era relativamente menor. Como boa parte do meninos, Lázaro aproveitou o dia livre para ficar com a família. Nessas situações permanecem do alojamento do clube apenas os jogadores de fora, que não possuem família no Rio de Janeiro.

Your browser does not support the audio element. De folga, capixaba da base do Flamengo escapa de incêndio

Lázaro usou as redes sociais para avisar aos amigos que estava bem, e lamentou a tragédia envolvendo os amigos no Ninho do Urubu. "Eram apenas amigos com sonhos e objetivos que buscavam dar uma melhoria para a família", declarou.

Há oito anos na base do Fla

Centroavante, o jogador está na base do Flamengo desde os 8 anos de idade. Em 2018, Lázaro faz sua primeira temporada no juvenil do Rubro-Negro e foi um dos destaques da equipe sub-16 do Fla campeã do Torneio Internacional em cima do Real Madrid.