Terra natal

De férias, capixaba Richarlison reencontra amigos em Ibiraçu

Atacante do Everton, da Inglaterra veio para Nova Venécia, sua cidade natal, após assistir ao jogo do Fluminense no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (15)

Publicado em 

16 mai 2019 às 21:27

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 21:27

De férias no Brasil, o atacante do Everton (Inglaterra), Richarlison, está em terras capixabas. Após assistir ao jogo do Fluminense, no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, na noite da última quarta-feira (15), no Maracanã, pela Copa do Brasil, o capixaba foi visto em uma famosa parada de estrada em Ibiraçu.
> Richarlison: "Gosto de comida simples e sinto falta de Nova Venécia"
Richarlison, que é de Nova Venécia, sempre encaixa um espacinho em sua agenda de folgas para voltar a sua terra natal, rever familiares e amigos. 
Na lanchonete, o atacante aproveitou para encontrar um ex-companheiro da época que jogava no Real Noroeste, o também jogador Brenner Santana Eduardo e o amigo Leonardo Modenese. Agora, Richarlison vive a expectativa da convocação para a Copa América, que acontece no Brasil. O técnico Tite anuncia a lista de convocados às 11h desta sexta-feira (17).
Richarlison esteve no Maracanã para acompanhar o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Cruzeiro, em partida válida pela Copa do Brasil Crédito: Fluminense/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

