De férias, capixaba Richarlison reencontra amigos em Ibiraçu

De férias no Brasil, o atacante do Everton (Inglaterra), Richarlison, está em terras capixabas. Após assistir ao jogo do Fluminense, no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, na noite da última quarta-feira (15), no Maracanã, pela Copa do Brasil, o capixaba foi visto em uma famosa parada de estrada em Ibiraçu.
Richarlison, que é de Nova Venécia, sempre encaixa um espacinho em sua agenda de folgas para voltar a sua terra natal, rever familiares e amigos.
Na lanchonete, o atacante aproveitou para encontrar um ex-companheiro da época que jogava no Real Noroeste, o também jogador Brenner Santana Eduardo e o amigo Leonardo Modenese. Agora, Richarlison vive a expectativa da convocação para a Copa América, que acontece no Brasil. O técnico Tite anuncia a lista de convocados às 11h desta sexta-feira (17).