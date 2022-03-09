De família santista, Maicon chega com status de líder na Vila Belmiro

O zagueiro Maicon vai realizar o sonho de seu pai e jogar no Santos. O defensor foi anunciado na terça-feira pelo Alvinegro Praiano e deve ficar à disposição do técnico Fabián Bustos nos próximos dias.A chegada de Maicon, 33 anos, foi aprovada no Peixe antes mesmo da contratação do técnico argentino. O Departamento de Futebol do clube acredita que sua experiência possa ajudar os Meninos da Vila a enfrentarem momentos difíceis.Um dos fatos determinantes para Maicon escolher o Santos foi a família. Maurides Roque, pai, os irmãos Maurides JR, que joga no Radomiak Radom, da Polônia, e Müller, zagueiro atualmente sem clube, não esconderam a emoção de ver o irmão jogando pelo clube de coração da família.“Escrevo chorando porque só nós sabemos o que passamos e ver meu irmão jogando no time do coração de todos nós é uma honra”, disse Muller em seu Instagram.
Natural de Colatina, no Espírito Santo, Maicon foi revelado no próprio Cruzeiro em 2007 e chegou a ser emprestado para a Cabofriense antes de se transferir para o futebol português. Atuou pelo Nacional da Madeira e, após temporada de destaque, foi contratado pelo Porto. Permaneceu na equipe dos Dragões por oito anos e virou ídolo da torcida, conquistando três títulos do Campeonato Português, duas taças de Portugal e uma Europa League.
Após encerrar seu contrato com o Porto, Maicon teve passagem pelo São Paulo entre 2016 e 2017. Também atuou por Galatasaray e Al Nassr antes de chegar ao Cruzeiro no fim da última temporada.
No Campeonato Saudita, disputou 53 jogos, acertou 83% dos passes, deu uma assistência, teve 66% duelos aéreos ganhos, 333 bolas recuperadas, 74 desarmes e 11 cartões amarelos.