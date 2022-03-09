Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De família santista, Maicon chega com status de líder na Vila Belmiro

Experiência do jogador foi um fator que pesou para o Peixe contratar o zagueiro...

Publicado em 09 de Março de 2022 às 20:20

LanceNet

O zagueiro Maicon vai realizar o sonho de seu pai e jogar no Santos. O defensor foi anunciado na terça-feira pelo Alvinegro Praiano e deve ficar à disposição do técnico Fabián Bustos nos próximos dias.A chegada de Maicon, 33 anos, foi aprovada no Peixe antes mesmo da contratação do técnico argentino. O Departamento de Futebol do clube acredita que sua experiência possa ajudar os Meninos da Vila a enfrentarem momentos difíceis.Um dos fatos determinantes para Maicon escolher o Santos foi a família. Maurides Roque, pai, os irmãos Maurides JR, que joga no Radomiak Radom, da Polônia, e Müller, zagueiro atualmente sem clube, não esconderam a emoção de ver o irmão jogando pelo clube de coração da família.“Escrevo chorando porque só nós sabemos o que passamos e ver meu irmão jogando no time do coração de todos nós é uma honra”, disse Muller em seu Instagram.
Natural de Colatina, no Espírito Santo, Maicon foi revelado no próprio Cruzeiro em 2007 e chegou a ser emprestado para a Cabofriense antes de se transferir para o futebol português. Atuou pelo Nacional da Madeira e, após temporada de destaque, foi contratado pelo Porto. Permaneceu na equipe dos Dragões por oito anos e virou ídolo da torcida, conquistando três títulos do Campeonato Português, duas taças de Portugal e uma Europa League.
Após encerrar seu contrato com o Porto, Maicon teve passagem pelo São Paulo entre 2016 e 2017. Também atuou por Galatasaray e Al Nassr antes de chegar ao Cruzeiro no fim da última temporada.
No Campeonato Saudita, disputou 53 jogos, acertou 83% dos passes, deu uma assistência, teve 66% duelos aéreos ganhos, 333 bolas recuperadas, 74 desarmes e 11 cartões amarelos.
Maicon levou o pai na sua apresentação no Peixe (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados