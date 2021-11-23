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De coringa a assistente, Du Queiroz fala sobre jogar na Arena e momento pelo Corinthians

Prata da casa ganhou espaço com o Sylvinho e hoje é um dos caras do meio-campo corintiano...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:11

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:11

Revelação do Corinthians, Du Queiroz se tornou um reforço caseiro do clube nesta temporada. Nas mãos do técnico Sylvinho, o meia se transformou de promessa a realidade a partir de julho, quando foi promovida ao elenco profissional, após boas apresentações na equipe sub-23.
Inicialmente como lateral-direito, sendo a opção imediata na ausência do titular e ídolo corintiano Fagner, mas aos poucos a cria do terrão foi ganhando o seu espaço na sua posição de origem.
Quando promovido, Du Queiroz ficou seis partidas apenas no banco de reservas, tendo feito a sua estreia ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR, em Curitiba, pela 17ª rodada do Brasileirão, no dia 22 de agosto, quando Fagner deixou o gramado contundido.
Após isso, foram cinco jogos até o encontro com o torcedor corintiano em Itaquera, na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense, pela 29ª rodada, no dia 1º de novembro. Na ocasião, Du foi titular jogando no meio-campo.
- Sempre foi um sonho jogar com a Arena lotada, com a torcida empurrando os 90 minutos. Então busco aproveitar sempre ao máximo essas oportunidades, de estar vestindo a camisa do Corinthians, representando cada torcedor dentro de campo. Agradeço muito pelo apoio deles nesse meu início como profissional e espero seguir fazendo muito bem meu papel junto com meus companheiros para darmos muitas alegrias para eles - afirmou o jogador.
CLÁSSICO CONTRA O SANTOS
As atuações como coringa fez com que Queiroz garantisse uma extensão contratual até o fim de 2024, mas o desejo do garoto era ter chances na sua posição de origem, e a atuação contra a Chape garantiu isso.
Entre as oportunidades no meio-campo foi no clássico contra o Santos, no último domingo (21), pela 35ª rodada do Brasileirão, onde Du Queiroz participou diretamente de um gol do Corinthians pela primeira vez, com a assistência dada para Jô abrir o placar no triunfo por 2 a 0 no Clássico Alvinegro.
- Feliz com as oportunidades que venho recebendo, com o apoio de todo o grupo, comissão técnica, da torcida também. Então graças a Deus pude ajudar no clássico com uma assistência. A gente sabe a importância de vencer uma partida como essa, então todo o grupo está de parabéns pelo resultado conquistado - destacou a prata da casa corintiana.
Na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, Du Queiroz ressalta a entrada do Timão no G4 e a importância do duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira (25), às 20h, em Fortaleza, para a continuidade pelo objetivo de se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores.
- Conseguimos entrar no G4 com a vitória sobre o Santos e queremos nos manter nele. Temos uma partida muito difícil fora de casa contra o Ceará agora, mas vamos nos preparar bem, ver o que o professor Sylvinho tem pra nos passar, para buscarmos um resultado positivo nesse confronto - disse o camisa 37 do Corinthians.
No total, até aqui, Du Queiroz fez 12 partidas, sendo quatro como titular.
Crédito: ContraoSantos,DuQueirozdeuasuaprimeiraassistênciacomoprofissional(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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