De atacante a maestro: a evolução de Martín Benítez até guiar o Vasco

O Vasco de Ramon Menezes é o Vasco de Germán Cano no ataque, de Leandro Castan na defesa... e de Benítez. O argentino que chegou de forma discreta, mas que tem encantado time e torcida pela disposição e garra, se tornou o maestro do time cruz-maltino. Mas nem sempre ele atuou como o "camisa 10". Aliás, na própria equipe de São Januário ele já atuou pela direita e a pela esquerda do meio-campo.- Na base, eu jogava ao lado do 9. Depois, com o tempo, o futebol foi evoluindo e os treinadores foram falando que era importante jogar sem bola, ajudar a recuperar a bola. Com o tempo, fui conquistando isso de jogar pela direita, pelo meio e pela esquerda. Tive ótimos treinadores, que me ajudaram muito a jogar em posições diferentes. Sou muito grato. Deram-me essa ferramenta para ajudar o time - explica Benítez.