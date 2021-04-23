Dawhan comemora vitória e elogia empenho da Ponte Preta em busca do mata-mata do Paulistão

Na noite da última quinta-feira (22), a Ponte Preta visitou o São Caetano e conseguiu uma importante vitória. Com o triunfo, a equipe de Campinas chegou aos 10 pontos ganhos e divide a segunda posição do grupo B, com a Ferroviária. O volante Dawhan, titular da equipe, destacou a importância da vitória e a entrega do grupo.- É uma vitória muito importante para a gente. A gente vem trabalhando forte, mesmo com essa sequência de jogos e poucos dias para descanso. Mas o nosso grupo vem sempre forte, sempre trabalhando e a gente vai lutar até o final para que a gente possa classificar dentro do nosso grupo, que é o nosso primeiro objetivo - disse o volante sobre o empenho do grupo na temporada.